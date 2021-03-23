我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英勇還擊匪徒 金山華裔婆婆將捐剩餘眾籌款

販毒集團美墨邊境走私人口 傳中國人價碼5000元

衝獲利 三星開發雙折疊手機

編譯林奇賢／綜合報導
三星折疊機。（歐新社）
三星折疊機。（歐新社）

知情人士透露，三星電子正投入更多心力在折疊手機上，不僅計劃要大幅提高產量，還要開發一款全新的「雙折疊」手機，取代可能暫時停產的Note系列手機。但近來全球晶片短缺的問題，勢將對三星的計畫帶來挑戰。

日經新聞報導，三星計劃今年推出新一代的Galaxy Z Flip和Galaxy Z Fold折疊手機，且正開發雙折疊手機，最快今年底亮相。報導指出，三星先前已申請多項雙鉸鏈設計的專利。

知情人士也說，三星對內也設定頗具企圖心的目標，要提高折疊手機的總出貨量到接近Note系列手機的水準，也就是每年出貨逾1,000萬支。

業界人士與分析師指出，三星將重心放在折疊手機，目的是讓旗下產品差異化，同時折疊裝置毛利率較高，希望藉此提振獲利。

也有知情人士說，三星大致上是在去年決定今年不推出Note系列新機，原因是想集中資源，擴大押注於單價更高、設計更獨特的折疊手機。去年推出的Galaxy Z Fold 2 5G定價為1,999美元，遠高於Note 20售價的999美元起。

另一名熟悉三星計畫的消息人士透露，三星長期以來都難以對兩大高階機種（常在上半年推出的Galaxy S系列、與下半年推出的Note系列）做出區隔差異，因此正考慮以折疊手機為差異化的關鍵商品，希望以某種方式取代Note系列。

但多位知情人士也說，全球晶片與零件正面臨空前短缺問題，可能阻礙三星這項計畫。

職掌三星行動裝置部門的高東真17日在年度股東大會上也說，正盡力提高折疊手機產量，三星雖然解決了面板供應的許多問題，卻仍無法讓折疊機產量趕上其他智慧手機。

手機 三星 晶片

上一則

海員接種率低 衝擊航運業

延伸閱讀

三星德州廠停工 iPhone生產恐中斷

三星德州廠停工 iPhone生產恐中斷
晶片荒不僅使三星Note新機難產 iPhone也可能遭殃

晶片荒不僅使三星Note新機難產 iPhone也可能遭殃
晶片缺 三星新Note恐難產

晶片缺 三星新Note恐難產
中國電子科技集團突破生產晶片關鍵設備技術

中國電子科技集團突破生產晶片關鍵設備技術

熱門新聞

合法減稅 15大祕招一次學。（美聯社）

合法減稅 15大祕招一次學

2021-03-22 12:15
在聯準會即將公布政策決定前，道瓊工業指數從盤中紀錄高位回落，終結連升7天走勢。(美聯社)

等Fed政策宣示 股指從高點回落

2021-03-16 16:34
科技股拉低史坦普500指數，因債券殖利率飆升加劇對科技股估值的擔憂，並促使投資人拋售了高成長個股。(美聯社)

利率飆重挫科技 那指大跌逾3%

2021-03-18 16:53
道瓊工業平均指數收跌，因聯準會(Fed)決定不延長疫情期間的銀行寬限規定，因而引發債券殖利率上升和金融股遭拋售。美聯社

銀行股+殖利率 道指收跌234點

2021-03-19 16:50
美國最大加密貨幣交易所Coinbase尚未上市，但其估值在未上市市場於短短幾個月內便翻升近12倍，達680億美元。路透

未上市先轟動 Coinbase估值暴增近12倍 攀抵680億美元

2021-03-17 15:17
傳奇債券投資人葛洛斯表示，他正在做空美國公債，預期美國通膨率在未來數月將升至3%-4%。（路透）

傳奇投資人透露：正做空美債 放空GameStop 大賺千萬元

2021-03-16 19:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／至少10死包括1警 科州超市爆槍擊 1裸男被捕

影／至少10死包括1警 科州超市爆槍擊 1裸男被捕

真的懷了第4胎？張柏芝肚子隆起照曝光

真的懷了第4胎？張柏芝肚子隆起照曝光
亞裔長者紐約地鐵遭襲 嫌犯罵「該死亞洲人」調查仇恨犯罪

亞裔長者紐約地鐵遭襲 嫌犯罵「該死亞洲人」調查仇恨犯罪
金髮妹拍比基尼照下方「凸現」超尷尬 她曝真相網笑瘋

金髮妹拍比基尼照下方「凸現」超尷尬 她曝真相網笑瘋
不堪染疫後遺症 Texas Roadhouse創辦人輕生

不堪染疫後遺症 Texas Roadhouse創辦人輕生