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央行總裁遭革職 土耳其股匯債重挫

編譯葉亭均／綜合報導
土耳其股市22日跳水暴跌，午前已經二度暫停交易，圖為伊斯坦堡證交所交易大廳。（路透）
土耳其股市22日跳水暴跌，午前已經二度暫停交易，圖為伊斯坦堡證交所交易大廳。（路透）

土耳其央行總裁上周末突然遭總統厄多安撤換，引發外資信心潰散、紛紛撤資，土耳其股匯債市22日盤中應聲全面重挫，土耳其里拉一度重貶15%，逼近歷史低點，並且衝擊新興市場投資人信心。但分析師認為，土耳其此事對廣泛新興市場的影響有限。

土耳其里拉兌美元匯價上一交易日收在1美元兌7.21里拉，22日收貶至7.91里拉，幅度將近10%。土耳其10年期公債殖利率也飆升319個基點至17.25%，創歷史最大漲幅。土耳其里拉盤中一度暴跌17%，吐回前央行總裁阿巴爾在去年11月上任以來四個多月的升值幅度，且逼近去年11月所觸及的8.58里拉歷史最低水準。法國興業銀行預測，里拉到第2季底時將貶至9.70里拉，再創新低。

伊斯坦堡股巿收跌近10%，幾乎跌光今年以來的漲幅，盤中曾觸發熔斷機制而暫停交易。

土耳其局勢也衝擊新興市場投資人信心，賣壓也波及與土國有業務往來的歐洲銀行股。分析師指出，土國央行遭撤換重創土國投資人信心，基於地緣鄰近性，歐洲最易受影響。

阿巴爾一直致力於重建土耳其央行的信譽，任內累計升息35碼，引發向來反對緊縮政策的厄多安不滿，上周六的出手撤換央行總裁，讓投資人信心潰散，擔心該國將再次走回低利率路線。

此一人事任命之前兩天，央行曾大幅調升基準利率200個基點，使得政策利率來到19%，為全球數一數二高。巿場原本預期央行只會升息100個基點。

新任央行總裁考哲歐魯則出面喊話安撫市場，承諾將有效利用政策工具穩定物價，央行的利率決策會議將按表定時程舉行。

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