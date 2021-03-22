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看好特斯拉股價 女股神：衝3千元

編譯陳律安／綜合報導

「女股神」 伍德旗下的方舟投資管理公司（Ark）預估，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）股價到2025年時，將衝上3000美元，遠高於目前的655美元；若特斯拉股價果真漲至3000美元，以目前在外流通股數估算，特斯拉的市值將逼近3兆美元。

彭博資訊報導，方舟在19日發布的報告預估，特斯拉在未來五年內達成全自動駕駛的機率為50%，有助迅速壯大其自動駕駛計程車（Robotaxi）計畫。方舟也把特斯拉保險事業納入模型，認為該公司將在未來數年內以高於業界平均水準的利潤，在更多州推出這項服務，主要受惠於特斯拉所蒐集到的「高度詳盡行車數據」。

伍德是特斯拉的堅定支持者之一，旗下旗艦基金持有大量特斯拉股票，並在特斯拉股價於今年2月回跌時加碼買進。

根據方舟最新的模型，在最好的情況下，特斯拉股價可能在2025年前攀抵4000美元，在悲觀情境下則為1500美元。方舟預估，若特斯拉提高資本效率，銷量到2025年將介於500萬-1000萬輛。

方舟給予特斯拉的3000美元目標價，遠高於任何追蹤特斯拉的分析師；根據彭博資訊，目前分析師給予的最高目標價是1200美元。

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