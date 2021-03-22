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重啟太快 變種病毒太毒 全美21州新增病例攀升

拜登紓困案 助攻全球經濟

編譯林奕榮／綜合報導

英國金融時報（FT）報導，美國拜登政府推出的1.9兆美元刺激方案，旨在提振美國經濟復甦，但美國對各種進口商品的需求升高，預期也將扶助全球經濟規模重回新冠疫情爆發前的水準。

拜登的刺激方案將為美國帶來相當於國民所得9%的額外消費力，裕信銀行首席經濟學家尼爾森認為，其他國家可望雨露均霑。

許多美國民眾已陸續收到1400美元的紓困支票，但外出用餐和娛樂等活動在美國各地暫時受限，這些額外的現金可能被花用在進口的消費者商品上。

保險巨擘安聯預測，在1.9兆美元紓困資金中，有3600億美元會被用來購買進口商品，最大受惠者是中國，預期將占其中600億美元。

野村證券首席中國經濟學家陸挺表示：「紓困方案對中國出口非常有利。」他表示，美國民眾因疫情所限，待在家裡的時間更長，「購買電視、筆電、甚至是自行車和冰箱」。

美國零售銷售據顯示，前總統川普任內發放的最後一部分紓困金，讓今年1月的支出增加7.6%。

中國今年1、2月出口較去年同期成長逾60%，瑞銀並上修中國今年出口預測，由成長10%調升為16%，理由是拜登的刺激方案和「美國與全球復甦轉強」的前景。

巴克萊投資銀行的經濟學研究主管凱勒表示，美、中經濟可望升溫，世界各國也將跟進；美中是全球前兩大經濟體，合計占全球國內生產毛額（GDP）40%，兩國經濟強勁成長將「帶動歐洲和許多新興經濟體」。

經濟合作發展組織（OECD）則在最新展望報告中預測，美國刺激方案將讓2021年全球GDP增加1個百分點。

美國 中國 紓困金

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