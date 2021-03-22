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人造肉搶占市場 打降價牌

編譯易起宇／綜合報導
人造肉新創公司正試圖透過降價進入大眾市場。專家預料，人造肉零售價將在兩、三年內降至與真肉同一水準。（路透）
人造肉新創公司正試圖透過降價進入大眾市場。專家預料，人造肉零售價將在兩、三年內降至與真肉同一水準。（路透）

Impossible Foods等人造肉新創公司正試圖透過降價，搶占肉品市場，並力拚植物肉能進入大眾市場。專家預料，人造肉零售價格將在兩、三年內降至與真肉同一水準。

金融時報報導，Impossible Foods上月宣布，旗下漢堡肉建議美國零售價格調降20%至每磅11美元。據美國農業部估計，美國牛肉漢堡肉的平均價格為每磅5美元。

以色列新創公司Future Meat Technologies也表示，已透過生物反應器培養出每塊價格只須7.5美元的雞胸肉，遠低於培植肉2013年剛推出時的30萬美元。

分析師表示，植物肉目前占整體肉品市場的比率，大約只有1%，且味道、標榜健康及價格成為人造肉公司擴大客群的關鍵要素。

人造肉研究和遊說團體Good Food Institute分析師威斯頓表示，若植物肉的價格能降到一定門檻，所有零售通路都能上架，若人造肉無法降至特定價格，甚至難以進入多數零售商店，消費者也買不到這些食品。

企業主管和分析師預估，植物肉零售價格將在兩、三年內降至與真肉同一水準。貝倫堡銀行（Berenberg）駐紐約分析師麥克李也說，兩者價差已逐步縮小。

美國植物肉業者Beyond Meat的目標，是2024年前旗下至少有一個品項的價格，能與真肉同價。執行長布朗（Ethan Brown）上月指出，計劃發展全面整合生產設備，以降低人力和物流成本。

美國銀行（BofA）的數據顯示，Beyond Meat漢堡肉的平均零售價格已降至每磅約9美元，低於該公司2019年掛牌上市時的約12美元。

過去一年美國牛肉價格漲價，也有助於縮小人造肉與真肉的價差。

長期而言，人造肉產業的規模持續擴大，將帶來成本效益，有助於進一步壓低植物肉和培植肉價格。

顧問公司AT Kearney認為，未來植物肉的上架價格可望比真肉便宜30%至40%，但若要達到此目標，人造肉產業可能須先經歷一番整併，才能進一步帶動對生產設備的投資。

AT Kearney合夥人雷耶斯指出，各大業者力拚成為消費者眼中的第一品牌，導致價值鏈缺乏規模。他說，企業也須為旗下商品研發更具彈性的配方，讓管理層可依據供應與成本調整成分。

美國 分析師 紐約

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