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重啟太快 變種病毒太毒 全美21州新增病例攀升

高於預期的通膨...市場最大風險

編譯林奕榮／綜合報導

美國銀行（BofA）最新訪調顯示，多數機構投資人認為，當前金融市場最大的尾部風險已不是新冠肺炎疫情，而是「高於預期的通膨」。分析師也預期資金將繼續從成長股輪動到價值股，並且青睞大宗商品與不動產等資產。

自去年2月新冠肺炎爆發以來，在美銀的全球基金經理人訪調中，新冠疫情一直都名列經理人認為的頭號尾部風險，但本月5日至11日進行的訪調顯示，如今最多受訪者都認為市場的最大風險是「高於預期的通膨」，占37%。

第二大風險則是「債市恐慌」，之後分別為新冠疫苗推出和華爾街泡沫。

訪調也顯示，預期未來12個月通膨將走高的基金經理人高達93%，91%的投資人預期經濟將轉強，預估明年全球企業獲利將好轉的受訪者則達89%，都創歷史新高，而聯準會（Fed）預料將在2023年2月開始升息。

這份訪調共掌管6,300億美元資產、220位經理人的調查也顯示，48%受訪者全球經濟將呈現「V」型復甦，遠高於去年5月的10%。美銀首席投資策略師哈特尼特表示，訪調結果顯示投資人情緒「明顯看多」。

哈特尼特說，多數受訪者都認為美債殖利率升至1.5%不致引發股市跌入修正，但從1.5%升至2%這段時間是關鍵，43%受訪者認為美債殖利率若升至2%，將導致股市回檔10%。52%受訪者也認為今年價值股表現將優於成長股。

高盛建議可買入價位低於平均、每股獲利看增、且股票常跟著美債殖利率上漲而走高的股票。

面對通膨的新時代，高盛投資組合策略與資產配置部門董事總經理穆勒－葛利斯曼看好大宗商品，特別是石油；摩根大通資產管理的策略師瑪哈拉吉則偏好基礎設施等另類資產，以及不動產和美元；Algebris避險基金投資組合經理加羅青睞價值類股的可轉換債券、和大宗商品。

品浩主權信用分析師麥伊表示，若通膨上揚，美國抗通膨債券（TIPS）可提供合理的保障，商品和與不動產相關資產也可望因通膨受惠。一些專家也認為，對通膨大幅上揚的疑慮為時過早。荷寶投資管理集團的投資組合經理布洛克蘭說：「歐元區、日本等地的通膨仍遠低於央行目標，美國的通膨風險較高，但還不足以重創股市。」

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