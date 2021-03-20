美中交鋒 金融市場風險增

美中關係重新成為投資人關注焦點，並為已陷入困境的金融市場帶來更多風險。(路透)

美國 與中國 高階官員在美國阿拉斯加會談的氛圍高度緊張，使美中關係重新成為投資人關注焦點，並為已陷入困境的金融市場帶來更多風險。專家認為，人民幣與新台幣匯率 、兩岸股市，以及國際玉米行情受會談影響最大。

這次會議是美國總統拜登主政後，美、中高階外交官員首度面對面會談。雙方於18日首談後，很快就針對人權、貿易與國際結盟等議題出現爭執與互控，顯示雙方很難達成和解。

荷蘭合作銀行專家（Rabobank）艾佛瑞指出，市場可能只看新聞標題，但美中實際會談動態，未必是依循表面的方向在走。

由於美中會談情勢複雜，影響陸股投資人情緒，中國CSI-300滬深綜合指數19日大跌2.6%，已比2月時高峰大跌逾10%，且可能對會談結果更加敏感。

台灣股市今年雖表現亮麗，但也會受到美中關係緊張的影響。此外，人民幣與新台幣對美元的匯率走勢一向高度連動，因此人民幣匯率一旦受到美中緊張影響，也將連帶牽動新台幣匯率。瑞穗銀行亞洲匯率策略長表示，美中第一次會談不太可能達成「任何重要的協議」，後續會談將使人民幣匯率益發動盪。由於市場仍在觀望美中會談結果，人民幣兌美元匯率19日盤中並未受到太大影響，維持於平盤，報人民幣6.5045元。

原料商品方面，交易商密切關注中國是否會多買美國玉米；由於中國製糖業與飼料廠的玉米需求強勁，因此中國可能會擴大採購量。芝加哥5月玉米期貨19日盤中小漲0.2%，報每英斗5.4775美元。

雙方這次會談可能有共識領域之一，是在乾淨能源合作，以對抗全球氣候變遷，這方面能否有突破，將影響大陸太陽能股走勢；雙方對新疆強迫勞工問題的爭議，將影響大陸的太陽能及棉花業。