拜登挺綠能 推升食用油價

美國總統拜登 推動綠能政策，助長生質燃料需求看增預期，協助把全球食用油價 格推升到直逼歷史高峰，不僅打擊對成本敏感的印度、非洲等地消費者，也引起全球糧價高漲顧慮。

路透報導，馬來西亞棕櫚油期貨最近漲破每公噸4000馬元價位，是2008年以來首見。今年來，菜籽油價格漲幅約25%，黑海葵花油漲幅將近30%，黃豆油則躍漲逾27%。

聯合國糧農組織（FAO）植物油價格指數 去年6月升抵九年來高點，後來又進一步勁升70%。亞洲棕櫚林場缺工，以及向日葵、油菜和黃豆生產重鎮天氣惡劣，已壓縮食用油產出，庫存量則降到十年低點。

食用油價格勁揚，已帶動聯合國糧價指數升到2014年來最高，加重開發中國家消費者負擔，也給設法提振經濟的決策官員平添挑戰。

食用油需求大增，反映消費者和企業在封鎖抗疫措施解除後補足庫存，以及拜登政府矢言推動「乾淨能源革命」強化生質燃料需求看增的預期。

食用油分析師米斯翠表示，拜登當選後，可作100%生質柴油的黃豆油需求看升，「已有四座煉油廠表示將停煉化石燃料，轉而開始生產植物性燃料」。數十億人日常三餐烹調不能沒有食用油，價格大漲已傷害廣大消費者。

世界糧食計畫署（WFP）本周說，自2月1日緬甸軍方發動政變以來，當地棕櫚油價格已飆漲20%，加深民生痛苦。在全球最大植物油消費國印度，食用油漲價迫使消費者節約使用，反倒抑制解封後的需求。