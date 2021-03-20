Nike上季獲利勁揚70%

Nike上季獲利勁增逾70%。（路透）

由於管控支出有成，運動用品製造商Nike上季獲利勁增逾70%，但銷售卻因供應鏈受擾而不如市場預期，全年度營收 成長預估也略低於分析師 預期，拖累股價19日早盤跌逾4%。

Nike於18日公布，到2月28日止的年度第3季（上季）獲利比一年前成長70.2%至14.5億美元，每股盈餘（EPS）為90美分，優於分析師預估；上季毛利率為45.6%，也高於市場預估的44.4%。

不過，Nike上季營收年增2.5%至103.6億美元，低於市場預期。Nike表示，全球貨櫃短缺、以及美國 西岸港口壅塞，導致貨物庫存流動遭延後了超過三周，衝擊其銷售。

Nike預測，到今年5月底止的全年度營收將成長「低至中二位數」，略低於分析師預期的15.9%。Nike股價19日在美股早盤跌4.3%。

Nike上季在各地市場的復甦步伐不一致。若不計匯率影響，在新冠疫情大幅降溫的中國，上季銷售成長42%，優於市場預期，北美銷售則下滑11%，部分是因美國港口壅塞和全球鬧貨櫃荒。

Nike上季直接銷售額已增加20%至40億美元，稍微減緩物流運輸的問題。Nike品牌的數位銷售暴增59%，其中北美銷售首度達到10億美元。Nike財務長福蘭德說：「我們看到更直接、數位化的策略持續展現出價值，為Nike的長期發展增添更大的潛力。」

各國實施的防疫封鎖措施，推升許多品牌的電商銷售大增，而Nike持續積極把銷售轉向線上管道和自家門市，取代合作數十年的零售貿易夥伴。

福蘭德也說：「儘管我們樂觀看待新冠疫苗配送的步調，認為此舉將在不遠的未來安全重啟全球經濟，但新冠疫情衝擊仍持續對我們的業績產生短期波動。」

不過，分析師仍看好Nike的業績展望。彭博資訊分析師指出，Nike本季應能取得上季因供應鏈受擾而遞延的營收，且將受惠於創新與體育活動增加，銷售成長有望達成主管設定的75%目標，高於目前分析師預估的成長65%。