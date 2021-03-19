日央行 默許公債殖利率小升

日本央行本月將決定擴大現行10年期公債殖利率的波動區間，由正負0.2%，改為正負0.25%。（路透）

日本 銀行（央行）18日召開為期兩天的利率決策會議，日經新聞報導，日銀本月將決定擴大現行10年期公債殖利率 的波動區間，由正負0.2%，改為正負0.25%，形同默許日本10年公債期殖利率小幅上升，以支持銀行業獲利。日銀也將停止強制購買股票 措施。

日銀目前實施「殖利率曲線管控」（YCC）措施，將日本10年期公債殖利率目標設定在零，允許市場殖利率在目標上下0.2個百分點內波動。

消息人士透露，日銀擴大殖利率波動區間的用意，在於既能維持低利率，同時讓市場能夠較正常地運作，並使銀行業能夠藉由買、賣公債獲得較多的盈餘。

日銀評估，即使將殖利率波動區間擴大到正負0.5%，也不會影響寬鬆貨幣政策對經濟的效果，而且利率太低反而可能使銀行業在放款時更為謹慎，對經濟不利。

報導指出，日銀也將取消購買股票指數型基金（ETF）的目標額（目前為每年6兆日圓），保證只有在市場動盪時才會買進ETF，以免日銀在股價偏高時仍被迫買進，但若股價大跌時日銀仍可買進。這個消息使日本10年期公債殖利率18日盤中上升到0.115%，比17日上漲2.5個基點。