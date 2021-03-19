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貝萊德 擴大施壓企業永續環境

編譯黃嘉洵／綜合報導
貝萊德將在企業治理議題，擴大對企業施壓。（路透）
貝萊德將在企業治理議題，擴大對企業施壓。（路透）

全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）計劃在人權、森林濫伐、水資源等企業治理議題，擴大對這些企業施壓，將會要求企業說明董事會在這些問題的作為，且可能會對未採取行動的董事，投下反對票。

根據貝萊德18日發布的報告，未來將要求投資的企業證明他們如何防止侵犯人權，並具體說明這些做法；貝萊德還要求企業說明在空氣、水資源、土地、礦產及森林等方面，採取哪些作為。貝萊德表示，企業須解釋董事會在這些議題扮演何種角色，若董事未採取行動，貝萊德可能投下反對票。

貝萊德在報告中表示，企業在自然資源運用方面，若未能有效管控風險，可能面臨來自監管、商譽或營運等層面的風險。如今勞工、消費者及投資人日益期待企業妥善管控對環境與社會的影響。

貝萊德執行長芬克去年將永續視為投資策略的核心，之後Sierra Club和Amazon Watch等環保團體呼籲採取更積極的行動，包括徹底修訂企業的投票方式。

貝萊德表示，將詢問企業如何保護生物多樣性、生態系的健康，以及在能源使用方面的責任，並觸及濫伐森林、乾淨水源與海洋保育等議題。

貝萊德強調，特別關注企業在當地或透過供應鏈介入社區時的做法，「原住民和傳統居民通常居住在生物多樣性較高的地區，他們的生活、語言及習俗，皆與土地和物種息息相關。」

貝萊德指出，若認為企業可有效管控重大「自然資本」（natural capital）風險，或提出報告，貝萊德可能會投票贊成能化解這些風險的提案。

投資 投票 勞工

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