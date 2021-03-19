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經濟解封 美將見報復性支出

編譯湯淑君／綜合報導
疫苗普遍施打和龐大刺激方案可望激勵美國消費者支出勁增畫。圖為紐約市蘇荷區。(Getty Images)
疫苗普遍施打和龐大刺激方案可望激勵美國消費者支出勁增畫。圖為紐約市蘇荷區。(Getty Images)

麥肯錫（McKinsey）最新調查顯示，在新冠肺炎疫情過後，全球消費者需求可望迅速反彈，有助各國經濟加速復甦，但消費支出回升的情況可能分布不均，其中又以疫情期間儲蓄最多者，最有本錢打開荷包消費。

麥肯錫全球研究所（McKinsey Global Institute）18日發布在中國、法國、德國、英國和美國所做的最新消費者調查報告，顯示疫後消費者需求回升將驅動經濟成長，大幅提振封鎖抗疫期間首當其衝的需近距離接觸服務。去年因缺乏花錢機會，主要先進經濟體的儲蓄金額激增。

不過，疫後需求復甦可能不均，尤其美國的需求將由高所得家庭驅動。這些家庭占去年全美三分之二的消費支出下滑，以及約一半的儲蓄增額。彭博資訊估算，美國民眾從去年1月以來，已積累約1.7兆美元超額儲蓄，正蓄勢在經濟全面解封後，出現「報復性支出」。

相形之下，麥肯錫預估歐洲的消費者需求回升幅度可能比較緩慢，因為最富裕的家庭可能需要花更多時間才恢復支出，但需求復甦分布將比美國更均衡。

報告指出，兩群消費者對疫後經濟的影響特別大：一群是高所得中年女性，這一年來工作和照顧家人一肩雙挑；另一群是較年輕的高所得人士，積蓄了為數可觀的存款，就等疫情警報解除後出門消費。

麥肯錫的研究也發現，在醫療照護、購物、娛樂等領域，轉向數位化的熱潮在疫情過後仍將持續延燒，民眾也將花更多時間待在家中。報告預測，搭機休閒旅行、面對面授課、外食等活動，都可望重拾疫前趨勢，不過可能有所調整。

另一項18日出爐的聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）報告預測，今年全球經濟可望成長4.7%，比原估的4.3%調升，因為疫苗普遍施打和龐大刺激方案可望激勵美國消費者支出勁增，帶動成長優於預期。

UNCTAD也提醒，疫情對經濟造成的長久衝擊，有賴政府持續支出，全球主要風險為各國被眼前情勢誤導，而重返緊縮財政政策。

美國 疫情 儲蓄

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