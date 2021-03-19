大摩財管 開放投資比特幣基金

知情人士透露，摩根史坦利（大摩）將開放富裕客戶投資 三檔比特幣 相關的基金，成為首家為客戶提供比特幣投資選項的華爾街財富管理巨擘，中國影像處理及社交平台美圖也宣布，再買進約5000萬美元的加密貨幣 ，凸顯主流投資者和大型金融機構對加密貨幣的接受度日益升高。

大摩的內部備忘錄報導，大摩將允許富裕客戶投資三檔比特幣基金，包括Galaxy Digital管理的兩檔基金，也就是Galaxy比特幣基金與Galaxy機構比特幣基金，還有資產管理業者FS投資公司與比特幣業者NYDIG合推的FS NYDIG精選基金，從而讓這些客戶持有比特幣。

大摩將在完成財務顧問的訓練課程後，最快4月開放客戶投資。不過，大摩目前只允許較富裕的客戶投資這些基金，因為該銀行認為這些投資適合風險容忍度高的客戶。個人投資人存放在大摩的資產須至少200萬美元，投資業者放在大摩的資產須至少500萬美元，且這些帳戶必須已開立六個月以上。

大摩也將限制客戶的比特幣投資部位，最多只能占總資產淨值的2.5%。知情人士表示，大摩是應客戶的要求，開放投資比特幣基金。

此舉將有助比特幣加速被接納成為一種資產類別。

儘管近來加密貨幣受歡迎的程度激增，多數華爾街銀行仍持觀望態度，雖有比特幣與乙太幣期貨合約，但華爾街大銀行均未提供客戶投資比特幣的服務。

不過，主流投資人對加幣貨幣的接受度近來持續升高，例如特斯拉、行動支付業者Square都押注比特幣，紐約梅隆銀行則在2月成立新部門，協助客戶持有、交易和發行數位資產。

美圖18日表示，已透過子公司加碼買進2840萬美元乙太幣和2160萬美元比特幣，對加密貨幣的投資累計達9000萬美元。