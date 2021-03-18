葛洛斯：正在放空美債

傳奇投資人葛洛斯正在做空美國公債。(路透資料照片)

曾有「債券 天王」封號的傳奇投資人葛洛斯（Bill Gross）表示，他正在做空美國 公債，預期美國通膨率在未來數月將升至3%-4%。

曾在品浩（PIMCO）管理全球最大債券基金的葛洛斯16日接受彭博電視採訪時表示，他正透過期貨市場放空美國10年期公債，而且依然看空美債，主要是預期商品價格上揚、美元走軟和刺激措施帶動的需求，將引發通膨。

葛洛斯說：「通膨率目前低於2%，但未來幾個月不會低於2%」，「我預測（通膨率）將達3%到4%」。

儘管聯準會 （Fed）主席鮑爾承諾，在實現通膨和就業目標前，聯準會將忽略通膨暫時升溫的狀況。不過葛洛斯說：「如果通膨率三個月、六個月、12個月都在3%至4%以上，他對當前的政策就要遲疑一下了。」

市場幾乎一面倒認定聯準會公布的利率決策將按兵不動，並維持寬鬆貨幣政策的「鴿派」立場。經濟學家表示，光是一、兩個月通膨數據難看，不足以觸動Fed警鈴大作；但若通膨預期顯著上揚，就會引起Fed關切。

耶魯管理學院教授英格里旭說：「如果通膨預期走高，那麼他們就會擔心了。」

葛洛斯說，他是在美國公債幾周前開始下跌時進行放空，目前繼續放空10年期公債期貨和長天期公債。

由於10年期利率會對房市造成影響，葛洛斯推測聯準會可能重新動用「扭轉操作」，也就是將資產收購計畫聚焦於買進長天期公債。

葛洛斯也透露自己靠著放空「迷因股」GameStop，大賺約1000萬美元，不過他說：「我太早進場，一度還虧了約1000萬美元」。

葛洛斯2014年離開PIMCO，同年稍後效力駿利資產管理集團（Janus Capital），操盤駿利亨德森全球無約束債券基金，2019年退休。