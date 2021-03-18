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IEA：油市未現新超級周期

編譯易起宇／綜合報導
國際能源總署（IEA）表示，油市並未處在新「超級周期」邊緣。（路透）
國際能源總署（IEA）表示，油市並未處在新「超級周期」邊緣。（路透）

國際能源總署（IEA）表示，油市並未處在新「超級周期」邊緣，原因是目前全球原油庫存，仍遠高於一年前新冠肺炎疫情開始前的水準，IEA並預料全球原油需求在2023年前不會回到疫情前的水準。

國際油價17日早盤連續第四天下跌，若跌勢維持到收盤，將寫六個月來最長跌勢。

IEA 17日在月報中表示：「雖然油價漲至每桶近70美元，引發有關新超級周期和供應即將短缺的討論，但我們的數據和分析顯示的卻並非如此，儲油槽和地底下仍有充足石油，能滿足全球油市需求。」所謂「超級周期」指的是需求量在相當長時間內持續超過長期趨勢，帶動價格連漲數年。

布蘭特原油5月期貨上周一度漲破每桶70美元，為逾一年來首見。花旗集團日前警告，因為石油輸出國家與夥伴國（OPEC+）的積極產出策略，布蘭特價格可能在未來幾個月突破80美元。IEA發布月報後，布蘭特油價17日一度跌1.4%，至每桶67.4美元，西德州中級原油4月期貨跌至每桶63.96美元。

IEA說，OPEC+上個月的減產結果，使其擁有每日930萬桶的閒置產能，這些產能將能在市場緊俏時迅速恢復供產。已開發國家的石油庫存，也仍遠高於去年截至1月為止的水準，位在1.1億桶，能在有需要時隨時提供取用。

外界原本普遍預期，OPEC+會決定在4月每日增產約150桶石油，但該組織卻選擇維持產量大致穩定。不過，IEA對OPEC+意外決定的處變不驚態度，或許更令人吃驚，該機構曾在OPEC+宣布大致不增產前表示，石油庫存正在「非常、非常大幅下滑」。

IEA數據顯示，若OPEC+沒有在未來幾個月執行計劃好的增產，石油庫存將在下半年減少得更加劇烈。據IEA估計，OPEC+ 2月平均每日生產2,475萬桶原油，為維持全球市場供需平衡，該組織必須在第4季前增產至每日2930萬桶。

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