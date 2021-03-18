BMW電動車銷售占比拚50%

由於電動車趨勢成形，BMW也加入競爭對手的行列，力拚未來十年大幅增加電動車銷售。(路透)

德國豪車品牌寶馬（BMW）看好今年獲利率增加，且由於電動車 趨勢成形，BMW也加入競爭對手的行列，力拚未來十年大幅增加電動車銷售。

BMW 17日聲明指出，在旗下所有品牌都將表現亮眼的帶動下，預計今年的息前稅前盈餘（EBIT）利潤率將增至6-8%，不僅遠優於去年的2.7%，也比分析師預估來得高。

在此同時，BMW計劃在2030年前讓電動車占總銷售的比率達到至少50%，且旗下Mini品牌2030年起只發表純電動車。

BMW也宣布，2023年前將在約九成的市場類別，都推出純電動車。BMW全新款電動車i4在17日正式亮相。BMW也將在純電動運動休旅iX安裝全新的作業系統，有意要透過OTA（Over The Air）的軟體，讓全球最大車隊在今年底前全面升級。

BMW執行長錫普斯（Oliver Zipse）表示：「我們已強勢迎接新的一年，目標是盡快讓獲利能力回到新冠疫情前的水準。」「我們有明確的規畫，讓我們的轉型在未來數年成為BMW的一大競爭優勢。」

全球各大車廠開始加速朝電動車轉型，並加強各自的軟體實力。多家車廠近來紛紛宣示轉型的決心，例如福斯集團（VW）本周就宣布，除了要坐穩全歐洲最大車廠的地位之外，還要身兼大型電池製造商；富豪（Volvo）和通用（GM），也已設定旗下車款全面電動化的時程；戴姆勒（Daimler）為了聚焦於轉型，上月宣布年底前將卡車業務分拆出去。

BMW表示，在電動車和軟體技術的支持下，2025年起將推出以「New Class」為名的新系列車款；此舉令人回憶起BMW在1960年代所生產的同名系列車款。BMW指出，這些車的材料盡量都能回收，以用於新車，而且客戶訂用車上的數位功能，營收 也能隨之增加。

錫普斯則說：「我們想讓BWM所生產的車，成為市場上最『綠能 』的車。」