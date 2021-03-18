晶片缺 三星新Note恐難產

因晶片缺貨，全球智慧手機龍頭暨半導體大廠三星示警，受半導體供需嚴重失衡，導致晶片短缺問題難解影響，今年下半年可能無法推出新款Note系列旗艦機。(路透)

全球智慧手機 龍頭暨半導體大廠三星 示警，受半導體供需嚴重失衡，導致晶片 短缺問題難解影響，今年下半年可能無法推出新款Note系列旗艦機。三星成為全球第一家因晶片缺貨，面臨旗艦機難產的指標廠。

Note系列是三星最早採用大尺寸螢幕的旗艦機種，2011年推出第一代，今年邁入第11年，市場原本預期產品型號為Note 21。Note系列主打大螢幕、搭載智慧筆（S Pen），是市面上少見帶筆的智慧手機。從第一代推出以來，已培養眾多喜歡智慧筆的忠誠粉絲，也是三星高階機種中，向來暢銷又長銷的機種，因此若今年沒有新Note新機問世，對供應鏈影響不小。

彭博17日報導，三星電子執行長高東真(Koh Dong-jin)於三星的股東大會上表示，引發汽車製造商減產的晶片短缺問題，也已對科技業造成影響，全球IT領域的晶片供應與需求嚴重失衡。

高東真說，Note系列定位為高階機款，但一年推出兩款旗艦新機可能會成為三星的負擔，因此，下半年要發布Note系列新機或許會有困難，但計畫明年繼續推出Note新機款。

高東真強調，三星的業務領導人正與海外合作夥伴會商，以解決這些問題，「我無法說現在問題已100%解決，第2季我們可能會有些麻煩，但每個人都在努力解決這個問題。」

三星往年都會發表S系列及Note系列兩款旗艦機，其中，S系列多在年度第1季發表，隨後於第3季發表Note系列。若今年Note系列新機無法推出，將是11年來第一次。

三星電子示警，全球半導體業面臨「嚴重供需失衡」的衝擊，該公司正全力應對。三星坦言，晶片短缺會對第2季業務「造成問題」，但重申在先進節點製程上擁有競爭力，矢言逐步縮小與台積電等晶圓代工競爭業者的差距。