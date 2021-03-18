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晶片荒 本田美加廠停擺一周

劉忠勇
本田汽車表示，由於晶片短缺等問題，位於美、加的汽車廠不得不停擺一周。（路透）
本田汽車表示，由於晶片短缺等問題，位於美、加的汽車廠不得不停擺一周。（路透）

本田汽車表示，由於晶片短缺等問題，位於美、加的主要汽車廠不得不停擺一周，分析師估計影響30萬輛產能。另外，豐田也說，因寒流導致石化產品供應減少，美、墨廠的生產將受影響。

本田表示，「因新冠肺炎疫情的影響、不同港口壅塞、晶片短缺，加上過去幾周的嚴冬氣候」，種種問題都將導致所有美、加廠下周減產。

本田汽車說：「就某種程度來說，本公司在美、加所有汽車廠都受波及。」部分美、加廠預料下周會小幅減產，不過本田發言人強調，生產調整的時機和所花時間可能有變化。

豐田汽車表示，受冷鋒過境影響，部分北美工廠出現「石化製品」短缺的情形，衝擊肯塔基州、墨西哥、阿拉巴馬州工廠的生產。豐田說，為因應石化製品短缺，將陸陸續續對員工砍班或是暫停產線，包括轎車Camry、Avalon、皮卡Tacoma、休旅車RAV4油電版都會受影響，不過目前應不必讓員工放無薪假。

在汽車製造商已面臨車用晶片荒之際，天候不佳更使生產情況雪上加霜。三菱UFJ摩根士丹利證券預估，車用晶片短缺可能使本田產量減少30萬輛，但對豐田衝擊較小，因為豐田對外國半導體業者的依賴程度較低。

本田汽車不願說明影響汽車產量有多少，僅說「採購和生產團隊正努力限縮此情況的影響」。

汽車 本田 豐田

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