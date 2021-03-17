嚴寒效應 美2月經濟凍傷

美國2月遭受嚴寒天候侵襲，衝擊上月零售銷售與工業生產。（歐新社資料照片）

美國 2月遭受嚴寒天候侵襲，衝擊上月零售銷售與工業生產，但經濟學者認為這只是短暫影響，隨著天候轉暖，在政府加速施打新冠疫苗、鬆綁經濟封禁措施及新一輪紓困 方案等利多的支撐下，未來幾個月的經濟活動將加速擴張。

美商務部16日表示，2月零售銷售額比元月減少3%，減幅比市場預期的0.5%大，更遠不如元月的攀升7.6%（修正後數字），主因為嚴寒天候侵襲覆蓋德州及中部平原大片區域。不計汽車 與汽油後零售銷售，上月也減少3.3%，不如市場預期。

最受關注的控制組（扣除汽車、汽油、建材與食品服務業等變動較大的項目）零售銷售額，2月減少3.5%，降幅也甚於市場預估的0.6%；控制組零售額被用於計算國內生產毛額（GDP）中的消費支出。。

在13項零售銷售類別中，有11項都減少，其中汽車交易商銷售額減少4.2%。由於油價上漲，使2月加油站零售額增加3.6%，緩和了整體零售額的減幅。

但經濟學者認為，零售銷售只是暫時減少，未來幾個月可能加速回升。除了氣候不佳，2月國稅局報稅窗口延後兩周辦公，使退稅作業延後，上周數據顯示退稅額比去年同期劇減32%，也致使上月零售銷售不振。

由於美國政府新一輪紓困計畫將直接發放高額現金補貼給個人及家庭，還有加碼失業給付，加上天氣轉暖，以及管制措施逐漸放鬆等，預料第2季零售銷售將強勁成長；目前全美家庭共擁有1.8兆美元的超額儲蓄，消費實力雄厚。

美國零售銷售總額也仍遠高於新冠肺炎疫情爆發之前的水準。

德州等地區已經宣布計劃3月底前將允許經濟活動完全恢復正常，聯邦政府也指示在5月1日前讓所有成年人都能獲得疫苗接種。

聯準會（Fed）同日表示，2月工業生產意外比1月下滑2.2%，製造業生產減少3.1%，主要受到冷酷天氣、與供應鏈問題的影響。

高盛等機構的經濟學家本周陸續上修美國今年經濟成長率預估，看好美國1.9兆美元的刺激方案將促使經濟在今年稍後加速成長。