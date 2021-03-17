臉書允付費澳洲新聞 簽3年合約年付7700萬美元

臉書在澳洲的新聞付費爭端，隨著與新聞公司達成協議而化解。（路透）

臉書 （Facebook）與媒體大亨梅鐸所屬的新聞公司（News Corp）達成在澳洲 的新聞合作協議，臉書同意支付費用給新聞公司，以便使用該集團出版的更多新聞。全球其他決策者無不密切關注此事發展，希望也能循此例規範科技巨人的數位內容營運。

新聞公司15日表示，合約中提及的新聞內容使用，包括旗下澳洲的全國性報紙《澳洲人報》（The Australian），以及新南威爾斯州的《每日電訊報》等區域性報紙。雙方簽下三年合約，但未透露交易金額等細節。

彭博資訊只出，這項協議解決了先前科技巨人與新聞發行業在澳洲的爭端。當時臉書為抗議澳洲國會將立法，規定網路平台須為新聞付費，一度下架所有澳洲新聞，後來相關立法仍通過。

新聞公司執行長湯瑪斯說，這項協達將為該公司在澳洲的新聞事業帶來「重大並且極具意義的影響」。臉書全球新聞夥伴副總裁布朗則表示，「很高興達成協議，期待在澳洲推出Facebook News服務。」

道瓊社指出，新聞公司2019年10月曾與臉書簽署過協議，當時針對的是新聞公司在美國 的出版品。

臉書上月大動作全面下架澳洲新聞以表達抗議，之後雙方和解，臉書並宣布未來三年為促進與全球新聞機構的夥伴關係，將準備10億美元用於和新聞業間商定的交易，可能意在預防如同澳洲這樣的立法。

臉書與Google吸納大部分的數位廣告預算，早已引起各國關切妨害競爭問題。美國、英國和加拿大也有立法者建議採取類似步驟。

澳洲主管競爭的官員席慕斯估計，臉書與Google同意付給澳洲新聞業者的金額，一年超過1億澳幣（7,700萬美元）。

分析師認為，臉書與新聞公司達成協議，豐富了新聞內容，也有助臉書各項服務繼續擴大澳洲市場，即使未來臉書在其他國家也須支付費用給新聞媒體，對其毛利的衝擊不至於很大，因為新聞內容只占臉書平台內容消費量的4%左右，臉書可以提高廣告價格的方式，彌補新聞付費的支出。