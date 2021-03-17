馬斯克自封「特斯拉技術之王」

申報資料顯示，特斯拉（Tesla） 執行長馬斯克已為自己增加一個職位頭銜「特斯拉技術之王」。（路透）

申報資料顯示，美國電動車大廠特斯拉 （Tesla） 執行長馬斯克 已為自己增加一個職位頭銜「特斯拉技術之王」（Technoking of Tesla，另有「特斯拉電音之王」之意），財務長柯克宏（Zachary Kirkhorn）則多了「代幣大師」（master of coin）的稱號，延續這位企業領袖的特立獨行作風。

馬斯克15日還在推特發文表示，他要以非同質化貨幣 （NFT）的形式，賣一首關於NFT的歌曲。NFT近來已是最火熱的加密貨幣之一。

特斯拉提交給美國證管會（SEC）的申報資料顯示，馬斯克與柯克宏在獲得新頭銜的同時，仍將分別保留原有的執行長與財務長職銜，但申報資料未說明這些新頭銜的意義，華爾街日報在向柯克宏探詢「代幣大師」的新稱呼，是否是要呼應特斯拉對加密貨幣的企圖心時，也未獲得回應。

這些新奇的頭銜也成為馬斯克要顛覆企業傳統的最新之舉。企業領導人的多數職稱大多採用業界約定俗成的名稱，但一些矽谷業者過去曾使用充滿創意的語言，描述這些主管的角色，包括宗師（guru）和「忍者」等，還有各式各樣表明角色與心智靈敏度的職稱，例如幸福長、未來長、數位福音傳播長等。

特斯拉曾設有技術長職位，由聯合創辦人史陶柏（JB Straubel）擔任，但他已在2019年離開公司。柯克宏的「代幣大師」頭銜可能與特斯拉上個月披露的購買比特幣有關。

特斯拉也在另一份申報資料表示，2018年9月來擔任汽車事業總裁的吉倫（Jerome Guillen），已於上周轉任特斯拉重型卡車事業總裁。馬斯克在2017年12月首次展示Semi原型車，並表示2019年將開始生產這款聯結車。如今，特斯拉打算今年年底開始交車。Wedbush分析師艾夫斯認為，吉倫調任重型卡車業務是項重大策略，表明特斯拉計劃未來幾年加倍投入Semi和卡車業務。