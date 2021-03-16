新興經濟體 即將開始升息

各國以前所未見的降息支撐受新冠疫情重創的經濟後，將迎來利率上揚的新年代。經濟學家認為，巴西與土耳其等新興經濟體即將開始升息 ，而投資人押注開發中經濟體的央行 轉趨鷹派，可能有助緩解新興貨幣 的賣壓。

經濟學家預估，在20國集團（G20）成員國裡，巴西、土耳其或許會在本周率先升息，巴西預料將在17日升息2碼至2.5%，土耳其18日也估將升息1個百分點至18%，奈及利亞和南非也可能在本月底前跟進緊縮貨幣政策。俄羅斯和印尼也可能比預期更早停止寬鬆。

美國推出規模更大的刺激措施後，投資人對全球經濟的展望轉趨樂觀，推升大宗商品價格和公債殖利率，也引發資金流出開發中國家，拖累新興國家的貨幣匯率。MSCI新興市場貨幣指數去年上漲3.3%，今年來已下跌0.5%。

貨幣貶值、加上糧食價格走高，導致通膨加速上揚，促成新興央行政策立場的轉變，卻可能加重這些國家的經濟苦痛，因為經濟仍在奮力復甦，而債務又在新冠疫情期間激增。

世界銀行首席經濟學家萊茵哈特（Carmen Reinhart）表示，糧食價格和通膨題材對不平等議題來說相當重要，因為各國所受到的衝擊程度不同，土耳其、奈及利亞就面臨這種風險。她預期新興市場將出現升息潮，以因應匯率貶值的衝擊並遏制通膨。

各國為刺激經濟而擴大舉債，央行升息將讓政府更加頭痛。