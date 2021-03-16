我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登醞釀增稅 規模30年來最大 鎖定年收入超40萬者

被要求「走回墨西哥」 無證客啜泣：拜登答應過我們

線上支付Stripe 躍美最大獨角獸

編譯洪啟原／綜合報導

美國線上支付新創公司Stripe在完成最新一輪募資後，估值暴增至950億美元，超越知名投資人馬斯克旗下的SpaceX，成為美國身價最高的獨角獸，在全球也僅次於中國的字節跳動，凸顯投資人持續搶搭電商熱潮。

Stripe在新一輪募資籌得6億美元資金，參與的投資人包括愛爾蘭國庫管理署（NTMA）、安聯集團（Allianz）、富達（Fidelity）、投資管理業者Baillie Gifford、安盛（AXA）以及Sequoia資本公司等。

Stripe估值也在本輪募資後增加到950億美元，在不到一年內暴增近兩倍，身價甚至超越歐元區的所有銀行業者。根據CB Insights，SpaceX的估值為740億美元，字節跳動則為1,400億美元。

Stripe估值持續攀升，反映電商和數位支付活動蓬勃發展，這個熱潮已推升Adyen和Checkout.com這些上市支付平台的市值，尤其Checkout.com市值在1月達到150億美元。

Stripe成功搭上電商成長的浪潮，自新冠疫情爆發後，有超過20萬家企業註冊使用這個平台。Stripe聯合創辦人John Collison表示，在2020年，Stripe每一秒處理5,000筆要求，包括支付、退費，以及處理應用程式（App）介面的其他問題。

投資 電商 美國

上一則

美元看升 空單大減

下一則

歐復甦基金 黑手黨虎視眈眈

延伸閱讀

矽谷最值錢未上市公司 支付平台Stripe估值近千億美元

矽谷最值錢未上市公司 支付平台Stripe估值近千億美元
美債風暴 基金經理人淡定

美債風暴 基金經理人淡定
免費月球旅行 全球僅8名額 報名14日截止

免費月球旅行 全球僅8名額 報名14日截止
馬斯克要讓部分車用Starlink上網 但不含特斯拉車款

馬斯克要讓部分車用Starlink上網 但不含特斯拉車款

熱門新聞

花旗集團對拒絕返還先前誤轉給露華濃公司債權人款項的資產管理機構展開報復。（歐新社）

誤轉5億美元追不回 花旗傳報復這些投資公司

2021-03-09 23:21
有「女股神」封號的明星基金操盤手伍德(右)。(Getty Images)

ARK女股神最新敲進這檔股票 一出手就砸3600萬元

2021-03-11 13:07
道瓊工業指數近日來迭創新高，反映疫後美國經濟復甦的展望。歐新社

道瓊指數近日迭創新高 為何意義重大？

2021-03-12 07:46
AWS去年第4季市占率約為34%，雖仍為雲端事業霸主，但面對微軟的雲端事業市占率快速增至20%，AWS勢必要支援企業客戶使用更多服務。路透

AWS和Palantir聯手 亞馬遜雲端事業如虎添翼

2021-03-09 11:12
道瓊工業平均指數大漲，因參議院批准新的新冠病毒紓困方案後，投資人紛紛再度進場，而高科技股的持續拋售給整體市場構成壓力。美聯社

參院通過紓困案 道指大漲創新高

2021-03-08 16:36
Zoom創辦人兼執行長袁征。(美聯社)

Zoom袁征轉贈三分之一持股 價值約60億美元

2021-03-08 19:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男

「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男
彭博：拜登推下個經濟計畫 將搭配1993年來最大加稅案

彭博：拜登推下個經濟計畫 將搭配1993年來最大加稅案
批評解除口罩規定 德州拉麵店被噴漆「滾回中國」

批評解除口罩規定 德州拉麵店被噴漆「滾回中國」
專家：打疫苗只能確保三個月有效 仍可能被感染要小心

專家：打疫苗只能確保三個月有效 仍可能被感染要小心
紓困金入帳…有人喊「救命錢」、有人怨「望眼欲穿」

紓困金入帳…有人喊「救命錢」、有人怨「望眼欲穿」