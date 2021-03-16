線上支付Stripe 躍美最大獨角獸

美國 線上支付新創公司Stripe在完成最新一輪募資後，估值暴增至950億美元，超越知名投資 人馬斯克旗下的SpaceX，成為美國身價最高的獨角獸，在全球也僅次於中國的字節跳動，凸顯投資人持續搶搭電商 熱潮。

Stripe在新一輪募資籌得6億美元資金，參與的投資人包括愛爾蘭國庫管理署（NTMA）、安聯集團（Allianz）、富達（Fidelity）、投資管理業者Baillie Gifford、安盛（AXA）以及Sequoia資本公司等。

Stripe估值也在本輪募資後增加到950億美元，在不到一年內暴增近兩倍，身價甚至超越歐元區的所有銀行業者。根據CB Insights，SpaceX的估值為740億美元，字節跳動則為1,400億美元。

Stripe估值持續攀升，反映電商和數位支付活動蓬勃發展，這個熱潮已推升Adyen和Checkout.com這些上市支付平台的市值，尤其Checkout.com市值在1月達到150億美元。

Stripe成功搭上電商成長的浪潮，自新冠疫情爆發後，有超過20萬家企業註冊使用這個平台。Stripe聯合創辦人John Collison表示，在2020年，Stripe每一秒處理5,000筆要求，包括支付、退費，以及處理應用程式（App）介面的其他問題。