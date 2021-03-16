今年以來投資 人最喜愛的交易之一是做空美元，但目前美元正在回升，路透分析指出，技術分析型態顯示，美元將繼續走揚，有望收復去年13%跌幅的三分之一、甚至所有貶幅。

彭博資訊彙整的資料顯示，截至9日止的一周，機構投資人正以創紀錄的步調縮減美元空單，淨空頭部位減少56,968口合約，減少數量為2006年以來最大。

路透指出，利率變動、投資人過度做空美元、美國政府通過紓困方案、加速施打新冠疫苗等因素，將支撐美元後市。

技術線型也顯示，去年美元指數 的跌幅、持續時間和價格型態與2017年類似，而2017年美元指數下跌後回升。如果歷史重演，美元今年1月所觸及的34個月低點，可能就是底部，為之後的漲勢奠定基礎。

分析師 指出，去年3月起的美元貶勢，和2017年1月-2018年2月間的下滑走勢有許多相似之處；這兩波跌勢持續的時間類似（去年跌勢延續10個月，2017年延續13個月），跌幅也相近（13%、15%）。

路透指出，以技術面來看，美元指數5日站上91.737，開啟了美元指數升向下一個目標的機會，若能漲至94.745，就可確認進入回升趨勢。

分析師認為，美元有望收復去年新冠疫情期間絕大多數失土，但昰分析師也提醒，技術線型未必代表歷史一定重演，但美國有望在疫苗的幫助下擺脫疫情，將支撐公債殖利率。