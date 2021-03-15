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美債風暴 基金經理人淡定

編譯林奕榮／綜合報導
美國公債殖利率攀升引發股市震盪，但大型基金經理人看好金融、能源及工業等類股展望。（美聯社）
美國公債殖利率攀升引發股市震盪，但大型基金經理人看好金融、能源及工業等類股展望。（美聯社）

美國公債殖利率攀升引發股市震盪，但大型基金經理人處變不驚，看好經濟轉強和獲利復甦的前景，能支撐股市挺過動盪並持續走高。經理人看好金融、能源及工業等類股展望，也預期電商業者後市有撐，同時認為非美國股市已浮現投資價值。

彭博資訊在訪調道富環球投資管理公司（SSGA）、摩根資產管理公司等50多家投資機構後指出，多數受訪者正密切關注美債殖利率攀升的步調和原因，而非等待殖利率升到代表股市轉折點的特定水準。這些機構認為，只要央行維持寬鬆政策，股市牛市仍將延續。

摩根資產管理的全球市場策略師金柏爾說，各國央行仍未改變寬鬆立場，因此公債殖利率不會升高到會廣泛衝擊股市的水準。在此同時，主要經濟體推動新冠疫苗接種，再加上經濟成長和消費者支出有望復甦，都支撐多頭的信心，看好投資股市將可繼續獲利。

不過，公債殖利率上揚和股市價位已高，正促使基金經理人更審慎選股。宏利投資管理和滙豐投資管理等機構表示，債市賣壓將加快類股輪動，資金正由較昂貴的成長股，轉向較便宜、表現落後大盤、可望受惠於經濟復甦的類股。

天利投資投資組合經理金恩指出，若殖利率從正常區間上升，經濟可望重啟、殖利率上揚等因素，將有利銀行或能源股。摩根士丹利投資管理公司經理人史林曼認為，價值股將延續上漲動能，金融與工業類股獲利獲分析師上調的幅度，將高於科技類股。不過，由於民眾預料不會改變上網購物的習慣，亞馬遜、Netflix等電商與影音串流業者的業績仍有望穩健成長。

其他經理人也把目光轉向其他國際股市，例如價值類股權重較高的歐洲股市與新興市場。

Kempen資本管理公司資深投資策略師林德斯認為，儘管美國經濟復甦速度已比歐洲快、也將推行新一輪重大財政刺激措施，但以趨勢來看，成長股風險仍高於價值股，這意味著歐股有望受惠。

殖利率 投資 美國

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