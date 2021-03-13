我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美已施打逾1億劑疫苗 25.5%成人已接種

聖荷西車站驚魂 亞裔女子被扯髮咒罵 遭性攻擊威脅

各國自製疫苗 重塑產業版圖

編譯黃嘉洵／綜合報導
澳洲、日本等國砸錢向疫苗大廠取得授權。（路透）
澳洲、日本等國砸錢向疫苗大廠取得授權。（路透）

在新冠疫苗供不應求之際，澳洲日本到德國，多國政府正大力砸錢向國際大廠取得授權，由本土疫苗廠生產新冠疫苗，這些計畫也勢將重塑產業版圖。

日本第一三共藥廠（Daiichi Sankyo）12日宣布，已開始生產阿斯特捷利康（AstraZeneca）的新冠疫苗。基於雙方上月商議的生產計畫，第一三共生技11日開始利用AZ的未稀釋溶液，進行疫苗填充與包裝作業。

阿斯特捷利康2月初向日本政府提出疫苗核可申請，預計供應1.2億劑疫苗，3000萬劑由第一三共和KM Biologics生產，另外9000萬劑的疫苗原液則交由JCR製藥公司生產。

澳洲在疫苗進口受到義大利的阻擋後，正考慮與民間共同投資規模10億澳幣的生技製藥廠，以降低對重要進口藥品的依賴，同時與紐西蘭、日本、挪威及加拿大組盟，以防杜歐盟阻撓疫苗出口。

疫苗進口大國德國也試圖扭轉局面。德國IDT Biologika與阿斯特捷利康計劃，投資逾1億歐元（1.2億美元）擴廠以生產新冠疫苗，目標是在2022年底前每月生產3000萬至4000萬劑疫苗。

IDT執行長貝辛表示，目標是成為歐洲最大製藥廠之一，並讓歐盟每年疫苗供應量至少增加3.6億劑。

義大利等其他歐洲國家也都承諾支持官民合作的疫苗生產中心，奧地利及丹麥則計劃成立聯合研究與發展基金，並考慮是否自行研發新一代疫苗；中東國家以色列也有類似計畫。

美國一名資深官員表示，美國、日本及澳洲均有意向疫苗生產大國印度提供財務支持，助印度擴大疫苗產能。澳洲、巴西、日本及泰國等國家也都相繼與阿斯特捷利康建立製藥夥伴關係。

疫苗 日本 澳洲

上一則

Grab拚借殼上市 市值上看400億

下一則

樂天攜日本郵政 對抗亞馬遜

延伸閱讀

歐盟：應加註AZ疫苗可能有嚴重過敏副作用

歐盟：應加註AZ疫苗可能有嚴重過敏副作用
紐約法拉盛圖書館疫苗接種站12日尚不開放 施打疫苗要預約

紐約法拉盛圖書館疫苗接種站12日尚不開放 施打疫苗要預約
「我們打了」 前總統們拍廣告鼓勵接種 獨缺川普夫婦

「我們打了」 前總統們拍廣告鼓勵接種 獨缺川普夫婦
世衛組織挺AZ疫苗 認定無理由停用

世衛組織挺AZ疫苗 認定無理由停用

熱門新聞

花旗集團對拒絕返還先前誤轉給露華濃公司債權人款項的資產管理機構展開報復。（歐新社）

誤轉5億美元追不回 花旗傳報復這些投資公司

2021-03-09 23:21
由於網路搜索需求旺盛，谷歌母公司股僄接近歷史新高。（美聯社）

大仁說財經／求穩定回報 8個股可以考慮投資

2021-03-07 02:06
美股由大跌轉為大升作收，因債券殖利率的急升出現緩和，而就業報告強於預期，提振人們對加速重啟經濟的樂觀預期。美聯社

由大跌拉至大漲 道指收揚572點

2021-03-05 16:42
有「女股神」封號的明星基金操盤手伍德(右)。(Getty Images)

ARK女股神最新敲進這檔股票 一出手就砸3600萬元

2021-03-11 13:07
道瓊工業指數近日來迭創新高，反映疫後美國經濟復甦的展望。歐新社

道瓊指數近日迭創新高 為何意義重大？

2021-03-12 07:46
道瓊工業平均指數大漲，因參議院批准新的新冠病毒紓困方案後，投資人紛紛再度進場，而高科技股的持續拋售給整體市場構成壓力。美聯社

參院通過紓困案 道指大漲創新高

2021-03-08 16:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
舊金山警方：攻擊Uber亞裔司機女嫌犯已被捕

舊金山警方：攻擊Uber亞裔司機女嫌犯已被捕
威廉與哈利兄弟將一笑泯恩仇？全是因為她

威廉與哈利兄弟將一笑泯恩仇？全是因為她
他從哈佛輟學做了這事 迅速成為億萬富豪

他從哈佛輟學做了這事 迅速成為億萬富豪
男星召妓被逮毀形象 全球側目 終於揭開真相竟為此原因

男星召妓被逮毀形象 全球側目 終於揭開真相竟為此原因
2700萬和解 佛洛伊德家屬獲創紀錄民事賠償

2700萬和解 佛洛伊德家屬獲創紀錄民事賠償