各國自製疫苗 重塑產業版圖

澳洲、日本等國砸錢向疫苗大廠取得授權。（路透）

在新冠疫苗 供不應求之際，澳洲 、日本 到德國，多國政府正大力砸錢向國際大廠取得授權，由本土疫苗廠生產新冠疫苗，這些計畫也勢將重塑產業版圖。

日本第一三共藥廠（Daiichi Sankyo）12日宣布，已開始生產阿斯特捷利康（AstraZeneca）的新冠疫苗。基於雙方上月商議的生產計畫，第一三共生技11日開始利用AZ的未稀釋溶液，進行疫苗填充與包裝作業。

阿斯特捷利康2月初向日本政府提出疫苗核可申請，預計供應1.2億劑疫苗，3000萬劑由第一三共和KM Biologics生產，另外9000萬劑的疫苗原液則交由JCR製藥公司生產。

澳洲在疫苗進口受到義大利的阻擋後，正考慮與民間共同投資規模10億澳幣的生技製藥廠，以降低對重要進口藥品的依賴，同時與紐西蘭、日本、挪威及加拿大組盟，以防杜歐盟阻撓疫苗出口。

疫苗進口大國德國也試圖扭轉局面。德國IDT Biologika與阿斯特捷利康計劃，投資逾1億歐元（1.2億美元）擴廠以生產新冠疫苗，目標是在2022年底前每月生產3000萬至4000萬劑疫苗。

IDT執行長貝辛表示，目標是成為歐洲最大製藥廠之一，並讓歐盟每年疫苗供應量至少增加3.6億劑。

義大利等其他歐洲國家也都承諾支持官民合作的疫苗生產中心，奧地利及丹麥則計劃成立聯合研究與發展基金，並考慮是否自行研發新一代疫苗；中東國家以色列也有類似計畫。

美國一名資深官員表示，美國、日本及澳洲均有意向疫苗生產大國印度提供財務支持，助印度擴大疫苗產能。澳洲、巴西、日本及泰國等國家也都相繼與阿斯特捷利康建立製藥夥伴關係。