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Grab拚借殼上市 市值上看400億

編譯陳律安／綜合報導

知情人士透露，東南亞最大叫車和美食外送平台Grab，正與特殊目的收購公司（SPAC）洽談合併，以在美國掛牌上市；若交易成局，Grab的市值上看400億美元，可望成為歷來最大規模的透過SPAC借殼上市案。

華爾街日報引述知情人士報導，新加坡Grab公司正與Altimeter資本管理公司旗下的SPAC商談合併，若成功掛牌，Grab市值將介於350億至400億美元；而Altimeter資本管理旗下有兩家SPAC，目前不清楚何者與Grab協商。

Grab與Altimeter可能在未來幾周內宣布SPAC上市案，但談判仍有可能破局，因此Grab或許會重回原先的計畫，也就是透過傳統的首次公開發行股票（IPO）途徑，於今年在美上市。

若Grab真藉由SPAC掛牌，將為近來爆炸性成長的SPAC交易寫下新盛況。PAC是上市空殼公司，以縮短交易對象的掛牌流程為號召，吸引企業與其合併。Dealogic的數據顯示，今年來企業透過SPAC上市的籌資金額超過700億美元，改寫歷史新高。

Dealogic資料顯示，今年來最大規模的SPAC合併案，是電動車業者Lucid Motors上月同意與Churchill資本公司合併，估值近120億美元。

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