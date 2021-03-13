Burberry本季財測優於預期

Burberry看好本季業績，無疑是整體精品業的好兆頭。（路透）

英國精品業者Burberry於12日發布本季銷售預估，優於市場預期，反映該集團自去年12月以來銷售強勁回升，激勵Burberry股價 12日盤中勁揚近10%。Burberry看好本季業績，無疑是整體精品業的好兆頭。

Burberry在12日宣布，該截至3月27日止的年度第4季（本季）同店銷售將比一年前增加28%-32%，優於分析師 預期。12日並非Burberry例行公布財報的日子。

Burberry指出：「自去年12月以來，我們已持續看到銷售強勁反彈的情況，如今預計營收和調整後的營業利益，均將優於市場共識。」

Burberry股價12日早盤應聲大漲將近10%至2185便士，為去年1月22日以來最高。

Burberry預估，今年度全年銷售額若不計匯率波動因素，將下滑10%-11%，經調整過的營業利益率則將介於15.5%-16.5%，均優於分析師預期。Burberry將在5月13日公布今年度全年財報。

自去年爆發新冠疫情以來，各國政府相繼祭出封鎖措施和旅遊禁令，迫使精品業者關閉許多門市，進而讓這些業者陷入困境。

然而，Burberry在1月公布的上季財報已出現幾個有利跡象，包含在中國 和南韓的銷售表現強勁、網購需求暢旺、以及由設計師提西（Riccardo Tisci）操刀的2021秋冬男裝系列，獲得好評。

而且，隨著股市屢創新高，Burberry認為，富有的消費者仍會大手筆採買精品。

由於重要的中國市場已復甦，其他精品業者也都見到市況改善。義大利時尚品牌Prada和菲拉格慕本周都說，大陸的消費力道已提振本年度的銷售額。

RBC資本市場分析師達哈尼亞指出，這些精品業者的最新說法，更加印證本季趨勢有利於市場。