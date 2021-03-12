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因應公債殖利率上升壓力 ECB第2季將加速購買資產

編譯任中原／綜合報導
歐洲央行（ECB）11日宣布，第2季將加快購買資產速度，並將最早結束購債的時間提前九個月。(歐新社)
歐洲央行（ECB）11日宣布，第2季將加快購買資產速度，並將最早結束購債的時間提前九個月。(歐新社)

歐洲央行（ECB）11日宣布，第2季將加快購買資產速度，並將最早結束購債的時間提前九個月，以因應最近公債殖利率上升的壓力。ECB也維持現行各項主要利率不變，並且調高今年的經濟成長率預測。

ECB決策委員決議，維持新冠肺炎緊急購買資產計畫（PEPP）的總規模為1.85兆歐元不變，將繼續淨買進資產，至少持續到2022年3月底止，且必要時將延長到新冠肺炎疫情結束為止；相較下，ECB原先規劃的最早停止時間是2022年底。

基於對金融情勢與通膨展望的綜合評估，ECB第2季購買資產的速度將比第1季大幅加快，以防止金融情勢吃緊，而購買時間、各個國家及各種資產的分配，將具備高度彈性，若金融情勢轉趨有利，則PEPP資金不須全部用磬；到期公債所收回的本金，將再度投入市場，至少到2023年底為止。

ECB也將依據原有的資產購買計畫（APP），每月繼續淨購買200億歐元資產；只要是維持寬鬆政策之所需，每月仍將維持此一金額，直到開發升息不久前才會停止。到期公債收回的本金，將再度投入市場，且在首度升息之後仍將繼續投入一段時間。

ECB也維持主要再融資操作利率於零，邊際放款利率與存款利率也分別維持為0.25%及負0.5%，直到通膨展望明顯達到「接近，但低於2%目標」，且基本通膨動能也符合此種勢頭為止。

ECB也上調今年歐元區經濟成長率預測0.1個百分點至4.0%，明年預估將成長4.1%；今年通膨率預測則獲上調0.5個百分點至1.5%。經濟學者說，ECB將緊急購債計畫最早結束時間從2022年底，提前到2022年3月底，顯示ECB將加快購買資產速度，但未詳細說明。

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