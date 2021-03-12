日本福島 力拚2040全面採用綠能

日本民眾點起蠟燭，弔祭311大地震罹難者。（路透）

日本 311大地震 滿十周年，爆發核災浩劫的福島縣正企圖藉由發展風力發電、太陽能等再生能源，浴火重生，力拚2040年前發電全面採用再生能源。

朝日新聞報導，根據日本經濟產業省的電力研究統計數據，福島縣去年4月的太陽能發電裝置容量，位居全日本都道府縣之冠，風力發電量也排第八名。

福島第一核電廠發生核災後，當時的福島縣知事佐藤雄平在2012年宣示，透過開發再生能源，將建造一個不仰賴核能也能持續發展的社會。他並訂定目標，期望福島2040年前發電全面採用再生能源。除了日本主要電力公司能以特定費率購買再生能源，福島縣另推出補助措施。

福島從擴大縣內太陽能發電，開始發展再生能源，包括鼓勵在屋頂、廢棄高爾夫球場及其他地方鋪設太陽能板。2011年3月11日曾被海嘯吞噬的南相馬市，如今也廣設風力發電機與太陽能板。

福島縣擁有的水力發電等多種再生能源，占2019年度整體發電量的比率達35%。福島並致力進一步提高風力發電的比率。福島縣內以東的阿武限高地，擁有強勁風力，因此在此區域內建立風機的企業，能獲得獎勵。

日經新聞報導，福島浪江町則看好氫能吸引企業與居民回流。浪江町長吉田数博表示，最大賣點是一座透過再生能源產生「綠色氫能」的10MW製氫廠，這座由東芝、岩谷產業、東北電力及政府支持的新能源總合開發機構（NEDO）建造的製氫廠，為全球最大再生能源製氫廠，去年剛啟用。