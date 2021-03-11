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5億追不回 花旗報復投資公司

編譯洪啟原、林聰毅／綜合報導
花旗集團將對拒絕返還其錯誤轉帳款項的資產管理機構展開報復，阻擋這些公司參與花旗主辦的企業發債活動。(歐新社)
花旗集團將對拒絕返還其錯誤轉帳款項的資產管理機構展開報復，阻擋這些公司參與花旗主辦的企業發債活動。(歐新社)

彭博資訊報導，花旗集團將對拒絕返還其錯誤轉帳款項的資產管理機構展開報復，阻擋這些公司參與花旗主辦的企業發債活動。此事件也促使華爾街銀行在債務文件中加入自我保護條款，以避免重蹈花旗的覆轍。

報導引述消息人士說，花旗的報復手段，就是不邀請這些投資公司參與花旗主導的企業發債交易。這些機構包括Brigade資本管理公司、HPS投資夥伴公司，以及Symphony資產管理公司。消息人士說，若發債企業特別提出要求，這些機構和其他正與花旗打官司的企業仍能參加發債交易。花旗、Brigade、HPS和Symphony皆對此不予置評。

這起事件也促使華爾街銀行在債務文件中加入具約束力的條款，允許銀行要求返還其錯誤轉帳的款項，以避免重蹈花旗的覆轍。根據信用分析公司9fin評估的信用文件，建材製造商老鷹材料（Eagle Materials）、寵物供應鏈Petco和工業設備製造商梅莎實驗室（Mesa Laboratories）都在其貸款交易納入了一條「錯誤支付」的條款。

花旗日前鬧出匯款烏龍，誤把9億美元匯給代表露華濃債權人的十家資產管理機構。之後，花旗將仍握有5億多美元不還的機構告上法院，要求其返還誤轉的資金，但聯邦法官出乎預料判決這些機構不必返還這筆溢付款項。花旗當時擔任露華濃的貸款機構，原該匯出約800萬美元利息給露華濃放款人，但意外匯出近100倍的金額。

數據顯示，花旗去年是全球第三大企業債和貸款承銷商，協助安排的交易案件數為324件，發行總額約為320億美元。

主辦新債發行的銀行會先發出交易通知，內容包含發行規模、到期年限、時間安排等細節。在潛在買家考慮投資新債之際，主辦承銷商的銷售團隊會個別接洽這些公司，回答問題及分享初步定價的討論。

被擋在門外不得參加發債交易的投資機構，無法參與交易，須到次級市場才能交易，這對他們不利，因許多新債在定價後，價格會上漲。

投資 貸款 華爾街

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