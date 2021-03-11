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美核心消費者物價微升 通膨疑慮降

編譯林奕榮／綜合報導
美國2月核心消費者物價增幅不如預期，顯示通膨壓力仍溫和。（美聯社）
美國2月核心消費者物價增幅不如預期，顯示通膨壓力仍溫和。（美聯社）

美國2月消費者物價上揚，原因是在公衛情勢好轉的情況下，航空旅遊等服務的需求逐步升溫，但核心通膨的升幅不如預期，主因二手車、服裝和運輸服務的成本較一個月前下降。這也顯示整體通膨壓力仍偏弱，減緩投資人對通膨的疑慮。

美國勞工部10日公布的數據顯示，2月整體消費者物價指數（CPI）較前月攀升0.4%，符合經濟學家預期，升幅也比1月的0.3%大；與去年同期相比則上升1.7%，為一年來最高，符合市場預期，增幅也大於1月的1.4%。

不過，剔除食品與能源成本的核心CPI，2月僅較前月上升0.1%，不如市場原估的0.2%；核心CPI較一年前攀升1.3％，升幅略小於1月的1.4%。

美國2月核心消費者物價增幅不如預期，顯示通膨壓力仍溫和，略為緩解投資人近來對通膨的疑慮；美股早盤應聲開高，10年期公債殖利率下滑至低於1.54%。近來投資人押注美國通膨升高，美債殖利率隨之飆升，重挫先前漲勢犀利的科技股等成長類股。

投資人和經濟學家對美國通膨展望的看法分歧，一些人士預測，疫苗接種措施、所得升高、強勁的需求和拜登政府即將推出的經濟刺激措施等因素，將在未來幾個月推動物價加速上漲，但其他人則認為，多年來持續遏制通膨壓力的力量（從技術到人口）仍然存在。從美國財長葉倫到聯準會（Fed）主席鮑爾等貨幣政策官員，也都淡化通膨疑慮，預計通膨回升只是暫時現象。

美國聯邦眾議院10日將對總統拜登的1.9兆美元紓困法案進行最終辯論與表決，預計11日過關，並於本周稍晚簽署生效。

不過這套紓困法案勢比會讓美國民眾的儲蓄繼續增加，至於接下來幾個月消費者是否就會打開荷包，大肆採購，還有待觀察。

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