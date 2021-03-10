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油籽短缺 黃豆食用油價飆

編譯湯淑君／綜合報導
油籽供應吃緊，芝加哥黃豆期貨衝七年高點。（路透）
油籽供應吃緊，芝加哥黃豆期貨衝七年高點。（路透）

南美洲氣候惡劣造成全球油籽供應短缺，從烹飪用油到生質燃料都大受影響，且在阿根廷旱象持續、巴西滂沱大雨不斷之下，情況似乎只會惡化，導致世界各地黃豆和食用油期貨普遍大漲。

彭博資訊報導，油籽供應吃緊，已把芝加哥黃豆期貨價格推上近七年高點，巴黎菜籽油期貨更創歷史新高紀錄，在加拿大交易的芥花油行情同步暴漲。漲勢也蔓延到芝加哥、吉隆坡、大連的食用油交易所。

美國黃豆供應量已降到數年來最低，交易員正屏息靜待美國農業部9日公布的最新庫存估計數據。同時，市場人士也密切關注有關南美洲生產以及世界最大進口國中國的需求預測。一大決定因素在於美國今夏可耕面積能否如預期擴增，最好天公也作美，及時帶來亟需的作物大豐收。

不過，需求面仍有隱憂。在近年受非洲豬瘟襲擊的中國，又出現新病毒株，令人憂心可能延緩養豬頭數回升速度，進而抑制對飼料用黃豆和玉米的需求。

大連交易所9日報價顯示，黃豆粉5月期貨價格跌1.1%，報每噸人民幣3376元；玉米5月期貨也從近期高峰回落，9日跌1.8%至每噸人民幣2774元；黃豆5月期貨跌0.6%，報每噸人民幣6165元。

不過，在芝加哥期貨交易所（CBOT），黃豆5月期貨9日盤中漲0.6%，漲抵每英斗14.42美元，為2014年6月來最高價位；黃豆油期貨盤中也漲1.7%，為連續第六個交易日走揚。

美國黃豆庫存已預料將降至七年低點，分析師預期，美國農業部9日發布的數據將顯示庫存進一步萎縮。

澳洲聯邦銀行（CBA）分析師高瑞指出，巴西的黃豆收成受到濕潤天候影響，阿根廷高溫而乾旱的天氣也正威脅當地的黃豆採收。農業顧問機構AgRual的數據顯示，到2日止，巴西農民估計已採收35%黃豆種植面積的收成，比率低於一年前的49%，也是十年來最低。

美國 芝加哥 中國

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