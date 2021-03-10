油籽短缺 黃豆食用油價飆

油籽供應吃緊，芝加哥黃豆期貨衝七年高點。（路透）

南美洲氣候惡劣造成全球油籽供應短缺，從烹飪用油到生質燃料都大受影響，且在阿根廷旱象持續、巴西滂沱大雨不斷之下，情況似乎只會惡化，導致世界各地黃豆和食用油期貨普遍大漲。

彭博資訊報導，油籽供應吃緊，已把芝加哥 黃豆期貨價格推上近七年高點，巴黎菜籽油期貨更創歷史新高紀錄，在加拿大交易的芥花油行情同步暴漲。漲勢也蔓延到芝加哥、吉隆坡、大連的食用油交易所。

美國 黃豆供應量已降到數年來最低，交易員正屏息靜待美國農業部9日公布的最新庫存估計數據。同時，市場人士也密切關注有關南美洲生產以及世界最大進口國中國 的需求預測。一大決定因素在於美國今夏可耕面積能否如預期擴增，最好天公也作美，及時帶來亟需的作物大豐收。

不過，需求面仍有隱憂。在近年受非洲豬瘟襲擊的中國，又出現新病毒株，令人憂心可能延緩養豬頭數回升速度，進而抑制對飼料用黃豆和玉米的需求。

大連交易所9日報價顯示，黃豆粉5月期貨價格跌1.1%，報每噸人民幣3376元；玉米5月期貨也從近期高峰回落，9日跌1.8%至每噸人民幣2774元；黃豆5月期貨跌0.6%，報每噸人民幣6165元。

不過，在芝加哥期貨交易所（CBOT），黃豆5月期貨9日盤中漲0.6%，漲抵每英斗14.42美元，為2014年6月來最高價位；黃豆油期貨盤中也漲1.7%，為連續第六個交易日走揚。

美國黃豆庫存已預料將降至七年低點，分析師預期，美國農業部9日發布的數據將顯示庫存進一步萎縮。

澳洲聯邦銀行（CBA）分析師高瑞指出，巴西的黃豆收成受到濕潤天候影響，阿根廷高溫而乾旱的天氣也正威脅當地的黃豆採收。農業顧問機構AgRual的數據顯示，到2日止，巴西農民估計已採收35%黃豆種植面積的收成，比率低於一年前的49%，也是十年來最低。