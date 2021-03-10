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亞洲高收益債 成資金避風港

編譯黃嘉洵／綜合報導

撤離美國等已開發國家債市的全球投資人，正把資金投入殖利率較高且相對穩定的亞洲高收益債券，將之視為避風港。

根據路透報導，外資年初以來淨買入415億美元的中國債券，規模已達去年全年三分之一左右；今年流入其他新興市場亞洲債市的外資，也有28億美元，相當於去年總額的61%。

主要經濟體的長期公債殖利率上升，令人聯想起2013年「縮減恐慌」（taper tantrum）的噩夢，但印度、印尼等亞洲國家並未重演當時的歷史，沒有出現債市與匯市拋售潮。

如今在經濟轉強、政府更講求財政紀律及經常帳改善的情況下，追求收益率投資人正把亞洲視為避風港。

法國巴黎資產管理公司新興市場固定收益部門主管珊博說，就相對價值而言，亞洲新興市場具吸引力，「我們認為高收益率債券具有更高價值」，當前中國等市場的債券便宜，是重大的價格錯配。

對於追求報酬率高於通膨率的投資人而言，亞洲高收益債券的利差具高度吸引力。

美國銀行（BofA）高殖利率新興亞洲債券指數顯示，亞洲垃圾級債券的殖利率比美國公債高出671個基點，美國高殖利率債券的利差則為330個基點，這代表亞洲高殖利率債券享有逾300個基點的利差優勢。

東方匯理資產管理新加坡公司亞洲固定收益部門主管泰奧指出，對不願冒險的投資人而言，中國、印尼及印度公債與美國公債的殖利率利差，介於170至500個基點，利差也很大。

部分資產管理機構的經理人預料，長線來看，亞洲垃圾級債券將持續吸引資金，原因是遭遇重創的投資人，欲扭轉美債與歐元計價債券部位的虧損。

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