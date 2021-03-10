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iMac Pro將停售 醞釀換機潮

編譯葉亭均、記者謝艾莉／綜合報導
蘋果iMac Pro將停售。（路透）
蘋果iMac Pro將停售。（路透）

蘋果公司將停售iMac Pro桌機，該公司證實，一旦現有庫存售罄，就不再供應iMac Pro，市場揣測，這可能是為推出搭載自家晶片的機型鋪路。

業界預期，隨著蘋果將推出新款搭載自家Apple Silicon處理器機種，將掀起新一波換機潮。

iMac Pro的外觀採太空灰色，蘋果於2017年全球軟體開發者年會時發表，當時號稱是「史上最快與最強大Mac」、「鎖定專業工作者的性能怪獸」等，售價15萬元起跳，當時改寫史上最貴Mac機種紀錄，主打繪圖與3D繪圖功能，目標客群為專業人士。

不過，這台產品過去幾年來一直沒有出現重大升級，市場認為，蘋果在2019年推出21.5吋與27吋的iMac，擁有更強大的處理器和速度更快的繪圖處理器，這讓消費者能夠購買較不昂貴、卻搭載六核心與八核心的iMac，而不用購買售價高達4,999美元的iMac Pro。

也有消費者反應，其一體化的封閉式機身，因此不能像傳統PC那樣自由組裝硬體，讓一些專業用戶在處理一些高強度工作，如3D渲染和高解析度的影片剪接上很不順手。

另據彭博資訊在1月報導，蘋果正準備在今年推出新的iMac，以取代上述的21.5吋與27吋的iMac機型。

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