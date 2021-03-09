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經濟利多…金融市場雙面刃

編譯林聰毅／綜合報導
經濟利多近來正成為金融市場的一把雙面刃，原因就在兩個關鍵字：利率與通膨。（美聯社）
經濟利多近來正成為金融市場的一把雙面刃，原因就在兩個關鍵字：利率與通膨。（美聯社）

過去經濟利多也是市場利多，但近來美國1.9兆美元的新刺激計畫可望過關、中國的出口激增等利多訊息，卻反而導致股票、新興市場貨幣等風險資產卻急挫，凸顯經濟利多近來正成為金融市場的一把雙面刃，原因就在兩個關鍵字：利率與通膨。

經濟將加速回溫、通膨有望上漲的預期，帶動基準的美國10年期公債殖利率8日盤中漲至1.5889%，直逼1.6%大關，美債殖利率走揚也推升美元指數盤中上漲0.24%至92.195，攀抵三個半月新高；美元指數今年迄今已上升2.4%。

全球股市8日盤中則下挫，美股三大指數漲跌互見，科技股表現依然弱勢，那斯達克綜合指數跌約2.41%，日本以外的MSCI亞太股票指數連續第三天走跌，韓元兌美元貶至11個月最低。

金融市場8日盤中的表現顯示，經濟利多也難以緩解全球債券殖利率上揚對風險資產的壓力。安山資本公司（Amber Hill）資產管理董事黃志陽表示，鑑於殖利率持續上升且投資人變得更加謹慎，獲利了結壓力還沒結束，10年期公債殖利率的升勢在短期之內可能不會停歇。Netixis策略師波臣也說，在通膨、通膨預期以及股市估值之間，投資人有許多理由對當前債市的波動感到不安。

經濟數據改善、加上美國史上第二大刺激計畫可望過關，已使市場對經濟復甦的樂觀情緒，轉變成為對經濟過熱引發提前升息的擔憂，並且重新思考全球資產估值過高的問題。

穆迪分析公司首席經濟學家詹迪警告，華爾街明顯低估通膨復熾的嚴重性，通膨將影響市場每個角落，從科技股到景氣循環股。

澳盛銀行駐新加坡的亞洲研究主管吳坤說：「近期的風險是，我們預計10年期公債殖利率將繼續朝2%挺進。」

曼氏集團（Man）警告，隨著美國公債殖利率攀升，新興市場債務正在接近轉折點；貝萊德公司（BlackRock）則表示，債券價格下滑沒有立即結束的跡象，這種跌勢不遜於2013年的縮減恐慌。

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