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沙國轉型 強攻綠色氫能

編譯易起宇／綜合報導

具備充足日照、穩定風力吹拂等條件的沙烏地阿拉伯，正瞄準7000億美元商機，發展綠色氫能，力拚成為全球最大氫能供應國，減輕對「石油美元」的依賴。

在各國政府和企業都在尋找低汙染替代能源之際，這個全球最大原油出口國不願將氫能產業拱手讓給中國大陸、歐洲或澳洲，錯失這個龐大潛在收入來源。

因此，沙國正斥資50億美元，在規劃中的「新未來城」（Neom）興建一座工廠，全面採用太陽能和風力電力，預定2025年啟用，屆時將成為全球最大綠色氫能工廠之一。

沙國政府將與當地電力開發商Acwa Power、美國工業氣體公司Air Products and Chemicals聯手，興建這座綠色氫能工廠，三方將分攤這座工廠的成本。

沙國的日照充足，風力穩定，並擁有廣大未使用土地。彭博新能源財經（BNEF）表示，沙國這座名為「Helios Green Fuels」的工廠，將成為全球綠色氫能生產成本最低的工廠之一，2030年前有望達到每公斤1.5美元，比目前採用非再生能源製造的部份氫能，還要便宜。

這座工廠起初將透過電解法每日生產650噸氫能，足以轉換成每年120萬噸的綠色氨。

Air Products將買下所有這些氨，這些氨將會比液態或氣態的氫容易運送，且可在送到客戶手上後，再轉換回氫。

氫能正逐漸從一種只在飛行船、火箭、核武等領域使用的電力來源，轉變成一門大生意。彭博新能源財經估計，這個市場規模2050年前將擴大至7000億美元。

有些人指出，沙國過去在發展再生能源時，有過未善用自身競爭優勢的紀錄，尤其是在太陽能領域，最終付諸執行的計畫寥寥可數，因而使人們懷疑沙國發展氫能的決心。

儘管如此，氫能專家仍認為，沙國是值得關注的國家。許多國家都為氫能產業規劃了許多藍圖，但這個產業目前仍處於初期階段。若不排放溫室氣體，氫能的製造成本仍然昂貴，不易儲存，且易燃。

綠色氫能是使用再生能源製造氫能，而非採用化石燃料。國際再生能源總署（IRENA）的數據顯示，目前綠色氫能的生產成本每公斤逼近5美元。

不過，沙國的氫能計畫依然面臨一些挑戰。沙國原油占全球供應量的比率達到八分之一，但相較於中東地區，沙國再生能源的產能仍偏低，綠色氫能更是從零開始。

沙烏地阿拉伯是少數幾個燃油發電的國家之一，去年8月的燃油發電量更達到四年最高，批評人士指出，沙國應該先把這座「新未來城」使用的再生能源電力，改給國內使用。

不過，沙國的重點是擺在出口。受到氣候變遷目標的影響，產油國到2040年時將損失多達13兆美元收入，而沙國是受影響最重的國家之一。

沙國規劃的這座氫能工廠每天生產的能源量，約相當於1.5萬桶石油，遠少於該國目前每天出口的900萬桶原油，但沙國仍希望藉此鞏固在乾淨然料市場的地位，找到另一條必要的經濟命脈。

石油 沙烏地阿拉伯 美國

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