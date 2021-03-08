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日本製鐵拚2025年零碳排

編譯林奇賢／綜合報導

在長期產能過剩與環境保護的雙重壓力下，全球第三大鋼鐵製造商日本製鐵（Nippon Steel）公布新五年計畫，打算在2025年3月前減少兩成的國內產能。

日經新聞報導，日本製鐵社長橋本英二表示，目標是在2025年前在國內達成淨零碳排。

根據這項計畫，日本製鐵將在2021年9月底前關閉和歌山縣鋼廠的一座高爐，以及在將在2025年3月底前關閉茨城縣鹿嶋市鋼廠的一座高爐。

若再加上去年2月宣布要關閉的三座高爐，預定要關閉國內高爐的數量增至五座，屆時該公司的國內年產能將比2020年9月將減少20%，至4000萬噸粗鋼，預計讓每年將削減1500億日圓成本。

透過減少產能與引進數位科技，日本製鐵及其承包商的目標是在2025年度結束前裁減1萬名員工，約占總人力的20%以上。

有兩大原因促使日本製鐵進行這項大規模的整頓計畫，一是面臨與愈來愈大的減少碳排放壓力，另一是國內事業連年獲利不振。

日本製鐵希望透過削減產能，釋出更多資源，以發展業務及開發綠能科技，包括採用碳捕捉科技與以氫代煤煉鋼技術，達成在2050年前淨零碳排的目標。日本製鐵將須完全改變其高爐製程，並投資4兆至5兆韓元。

日本製鐵去年排放9400萬噸的二氧化碳，若各國採用碳定價計畫，該公司每年將須負擔上千億日圓的成本。

日本製鐵本年度（截至3月底止）的淨損將達1,200億日圓（11.1億美元），上年度虧損的金額更是破紀錄的4315億日圓。雪上加霜的是，中國大陸生產過多的廉價鋼鐵，也對日本鋼鐵業者造成打擊。

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