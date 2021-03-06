特斯拉買鎳 解決缺料隱憂

特斯拉據傳已向新喀里多尼亞採購鎳，確保電池原料無虞。（美聯社）

美國電動車 大廠特斯拉 （Tesla）據傳已同意向西南太平洋小島新喀里多尼亞採購鎳，以確保這種電池重要原料的供應無虞，可望解決特斯拉執行長馬斯克所說的「最大隱憂」。

倫敦金融時報（FT）引述知情人士報導，在特斯拉與新喀里多尼亞當局的協議中，特斯拉將成為島上Goro礦場的技術顧問，並取得鎳的長期供應權。

鎳主要用來製造不鏽鋼，不過要打造續航力最佳的電動車電池，也必須使用鎳。而電動車市場日益成長，為這種金屬帶來新的需求。不過，各界對未來鎳供應的擔憂日益加劇，馬斯克上月便推文表示：「鎳是鋰離子電池擴產的最大隱憂。」

特斯拉並未取得該礦場任何股權，但如此密切參與礦場營運，代表若要增加產能，可望對從礦場到電池的整個供應鏈，取得更大控制權。特斯拉去年也同意向瑞士礦商嘉能可（Glencore）購買另一種電池金屬鈷。

全球鎳礦產區主要分布在俄國、加拿大、新喀里多尼亞和印尼 。新喀里多尼亞是法國在西南太平洋唯一屬地，有「最接近天堂的島嶼」之稱，1853年成為法國殖民地，島上人口接近29萬人，45%為原住民卡奈克人，近年來因韓版流星花園「花樣男子」取景而受矚目。

中國企業過去幾年大舉投資印尼的鎳礦計畫，而當地鎳的精煉與處理過程使用燃煤發電。麥格理（Macquarie）分析師藍儂指出，目前全球只有印尼的鎳產量日益增加，但印尼鎳礦以ESG（環境、社會與治理）的角度來看，可能不符合特斯拉的標準。