我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森：4成疫苗預留給疫情最嚴重區

全美趕進度 疫苗接種 1天達200萬劑

美初領失業金人數 增加

編譯任中原／綜合報導
美國上周首次申請失業救濟金人數小幅增加，凸顯新冠肺炎疫情仍在阻礙勞動市場復甦。（路透）
美國上周首次申請失業救濟金人數小幅增加，凸顯新冠肺炎疫情仍在阻礙勞動市場復甦。（路透）

美國上周首次申請失業救濟金人數小幅增加，凸顯新冠肺炎疫情仍在阻礙勞動市場復甦。在此同時，美國當局對失業率的信任度已逐漸降低，轉而關注勞動參與率。

勞工部4日公布，在2月27日止當周，首次申請失業救濟金人數比前一周增加9000人，成為74.5萬人，但略少於市場預期的75萬人。在20日當周，持續申請救濟金人數則降至430萬人。

美國政府5日將公布2月非農就業人口變動與失業率，但失業率的重要性已遠不如前。元月失業率雖降到6.3%，遠低於去年4月時的14.8%，下降速度遠超過民間經濟學者及Fed官員的預測，最重要的原因就是美國勞動參與率劇降，使失業率受到扭曲。

去年新冠疫情爆發以來，美國勞動力已流失430萬人，包括250萬女性；這些人既未工作，也未找工作；且從去年夏季以來，這些數字迄未改善。

Fed主席鮑爾2月曾表示，疫情期間的失業率嚴重低估了勞動市場惡化的程度，他強調，較符合現況的失業率約在10%左右。他說，勞工害怕病毒，而且受疫情打擊最重產業的工作機會消失，導致勞動力退出職場，而且學校停課也迫使許多父母留在家裡。

經濟學者表示，美國勞工之所以退出職場，是由於一些較年長的勞工因為疫情而提前退休，不太可能回來；還有一些較年輕的勞工則是等待更好的時機，希望他們的技術不會落伍。

決策官員對官方失業率的信心降低，也具有重大的政策意義。Fed已表示，要等到更多指標都顯示經濟已達到充分就業時，才可能提高利率，其中必然包括勞動參與率。拜登政府也基本上對失業率快速下降視而不見，證據就是他大力推動1.9兆美元計畫。

令人擔憂的是，可能有大量勞工一去不回。凱投宏觀經濟學者斐爾斯指出，「最近流失的勞工能否重新成為勞動力，將是決定勞動市場仍有多少閒置產能的關鍵 」，也對消費支出、經濟成長及通膨走勢具有重要影響。

勞工部 美國 疫情

上一則

鮑爾不夠鴿 債券市場很失望

延伸閱讀

美學者何瑞恩：對中過度警戒 不如厚植實力與聯盟

美學者何瑞恩：對中過度警戒 不如厚植實力與聯盟
中媒：美國藉口用猴抗疫研究 真相是核彈生化實驗

中媒：美國藉口用猴抗疫研究 真相是核彈生化實驗
華郵：時薪低於15元 這個性別與族裔居多

華郵：時薪低於15元 這個性別與族裔居多
「最大地緣政治考驗」國務卿談中國：該敵對就敵對

「最大地緣政治考驗」國務卿談中國：該敵對就敵對

熱門新聞

因債券殖利率瞬間大幅飆升，嚇壞投資人，造成風險資產大幅拋售。(美聯社)

殖利率閃漲嚇壞投資人 道股重挫560點

2021-02-25 16:50
那斯達克周五收復失土，投資人視此為利多現象。美聯社

科技股反彈 台積電ADR隨費半反攻 投資人不怕美債閃崩

2021-02-27 07:52
美國股市最近籠罩通膨陰影，但聯準會（Fed）表明將維持寬鬆貨幣政策，提供一大支撐力量。美聯社

分析師：不管通膨不通膨 美股可繼續買這款

2021-02-25 10:38
受債券殖利率再度跳升影響，科技股拖累史坦普500指數，而受惠經濟復甦的相關個股則提供了部分支撐。道瓊工業平均指數下跌121.43點或0.39%收3萬1270.09點。美聯社

殖利率再度跳升 科技股帶頭下殺

2021-03-03 16:27
華爾街仍努力擺脫對債券殖利率快速上漲的擔憂，道瓊工業平均指數繼續狂跌，以接近最低點收盤。

對殖利率之憂未解 道指再挫470點

2021-02-26 16:44
GameStop 25日盤中漲逾100%，為連續第二個交易日漲逾100%。路透

GameStop連續兩日暴漲100% 原來與這兩件事有關

2021-02-25 20:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
Fed主席鮑爾談話市場失望 3大指數暴跌

Fed主席鮑爾談話市場失望 3大指數暴跌
拜登讓步！個人年收入8萬、家庭16萬以上 不發紓困金

拜登讓步！個人年收入8萬、家庭16萬以上 不發紓困金
89%美國人「疑中」 想限制中國留學生赴美

89%美國人「疑中」 想限制中國留學生赴美
4子女放棄繼承 老爸遺產全給媽 這種孝順可能惹麻煩

4子女放棄繼承 老爸遺產全給媽 這種孝順可能惹麻煩
昔日大權重握 庫許納今已遠離川普核心

昔日大權重握 庫許納今已遠離川普核心