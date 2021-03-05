鮑爾不夠鴿 債券市場很失望

美國聯準會 主席鮑爾 （Jerome Powell）對債券市場發出警示，但沒有試圖遏制長期利率的上升態勢。

他在華爾街日報周四舉辦的網路研討會上說，最近「債券殖利率 升勢顯著，引起我注意。我會擔心市場混亂無序或金融狀況持續收緊，威脅到目標的實現」。

外界對成長力道增強和通膨加速上升的預期升溫，導致近幾周債券殖利率飆升，也衝擊到股市，尤其科技股。

鮑爾一再試圖讓宛若驚弓之鳥的市場放心，聯準會距離收回大規模經濟刺激措施還很遙遠 。他說：「我們會保持耐心。我們距離實現目標還很遠。」

隨著鮑爾講話，10年期美國公債擴大跌幅，通膨預期指標升抵盤中新高，鮑爾沒有透露聯準會若想壓低長期殖利率會採取什麼措施，讓一些交易員感到失望。美元持續走強，美股進一步下跌。

Evercore ISI副董事長Krishna Guha在送交給客戶的報告中形容：「鮑爾保持鴿派，但不夠鴿，還沒到能阻止殖利率進一步上升的程度。」

鮑爾強調，聯準會關注重點不是債券殖利率，而是更廣泛的金融狀況。他說：「金融狀況高度寬鬆，考慮到經濟需要達到的復甦程度，這種狀況是適宜的。如果金融狀況發生重大變化，委員會將準備好動用必要工具，促進目標的達成。」

他不願透露這可能意味什麼，包括聯準會是否會再次使用賣短債、買長債的「扭轉操作」來壓低長期債券殖利率，只說「目前的政策立場恰當」。

隨經濟前景改善，投資人預期聯準會首次升息將提前到2023年初。

被問到市場預期是否與聯準會想法一致時，鮑爾回答，一切取決於經濟狀況，但暗示距離升息的路還很遠。他說聯準會撤出寬鬆措施的條件是「等到經濟完全復甦，現實狀況是，這將需要一段時間」。

鮑爾淡化外界對聯準會超寬鬆貨幣政策和政府刺激方案將導致通膨大幅升溫的擔憂。他說，比較可能的是明年物價上升，但不會一直持續，「而且肯定不會持續到通膨率預期顯著超過2%的程度」。

鮑爾也對美國就業市場表達樂觀看法，重申經濟從疫情衝擊中復甦的道路依然漫長。他說，「儘管仍存在風險，有充分理由預期就業創造將在未來幾個月加速」 ，但他認為2021年不會恢復充分就業。