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任天堂Switch 將推升級版本

編譯葉亭均／綜合報導
任天堂Switch遊戲機據傳正規畫升級版，將搭載7吋OLED面板。（路透）
任天堂Switch遊戲機據傳正規畫升級版，將搭載7吋OLED面板。（路透）

消息人士透露，任天堂計畫今年發表一款升級版Switch遊戲主機，搭載較大尺寸的OLED面板，希望以更大的觸控螢幕，提振年終銷售旺季的需求。分析師看好這款升級版機種有望拉長Switch平台的生命周期數年。

彭博資訊報導，針對任天堂計劃發表的新款Switch遊戲機，三星顯示器公司最快6月將開始量產7吋、解析度720p的OLED面板，初步每月量產目標略低於100萬片，預定約7月出貨給組裝業者。這個面板尺寸，將比目前Switch機款的6.2吋和5.5吋面板，都還要更大。

消息人士說，任天堂決定新機款搭載硬式OLED面板（rigid OLED），這種面板比起用於普通高階智慧手機的面板較便宜，但較無可撓性（flexible）。最新Switch遊戲機機款也將搭載4K超高畫素顯卡，可與電視搭配使用。不過，這也可能使遊戲開發人士長期以來的抱怨加劇，這些開發人士早已難以處理掌上遊戲機和電視模式的畫質差距，現在還將面臨差距擴大。

若取得任天堂Switch大單，將是三星顯示器利多，因硬式OLED面板供應過剩，報價下跌。任天堂與三星顯示器公司的代表不願對上述消息置評。

彭博資訊分析師指出，任天堂若發布升級版Swtich，將有助今年度銷售超越分析師預期，並拉長Switch平台的生命周期數年。

在疫情帶動動物森友會刺激Switch銷售，及晶片短缺讓競爭遊戲機款供應受干擾，Switch機款賣得比微軟Xbox、Sony PlayStation好，任天堂拚維持銷售超前。但，Switch邁入上市第五個年頭，微軟與Sony已推出更新、效能更強大的遊戲機款。

網路電玩社群推測，任天堂將推搭載OLED螢幕的Switch遊戲機款，但任天堂維持沉默，社長古川俊太郎2月曾說，短期內沒有宣布新Switch機款計畫。不過，關於三星顯示器供貨最新消息，是任天堂認真看待升級Switch遊戲機的最強烈跡象。面板顧問業者DSCC共同創辦人田村喜男表示：「OLED面板使用電力較少，比起Switch目前的液晶顯示器（LCD），色彩對比較高且反應時間可能更快。」

任天堂 三星 分析師

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