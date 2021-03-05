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解決車用晶片 南韓組國家隊

編譯黃淑玲／綜合報導

南韓政府正在召集國內最大的晶片製造商與汽車廠成立車用晶片「國家隊」，除為解決車用晶片短缺問題外，也為成立一家合資企業奠定基礎，看好未來車輛對晶片與日俱增的需求。

根據南韓產業通商資源部（Ministry of Trade, Industry and Energy）的聲明，全球兩大晶片製造商三星電子與SK海士力的主管，4日與南韓汽車業龍頭現代汽車和汽車零件商現代摩比斯（Hyundai Mobis）的主管集聚一堂，計劃成立一個由政府支持的財團，尋求紓解車用晶片供應短缺的方法。

儘管南韓是全球最大的電腦與智慧手機記憶體晶片生產國，但安裝在汽車內的微控制器卻須重度依賴外國供應商。彭博資訊指出，這支國家隊的成立，顯示連南韓也無法避免全球車用晶片供應吃緊問題，現在可能尋求將記憶晶片的實力擴大到汽車產業。

產業通商資源部說，這支國家隊將商討快速解決晶片短缺的措施，以及利用車用半導體需求持續成長的長期計畫，具體作法包括政府支援研發。此外，產業通商資源部表示，自上月中旬以來，政府加速車用晶片的進口流程，儘量簡化文書作業，為本地的汽車製造商提供24小時通關支援。

晶片 汽車 南韓

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