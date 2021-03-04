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美經濟復甦 就業沒跟上

編譯林聰毅、季晶晶／綜合報導
美國經濟重整旗鼓，但就業市場依然疲弱，上月民間雇主新僱人手遠不如預期。 （美聯社）
美國經濟重整旗鼓，但就業市場依然疲弱，上月民間雇主新僱人手遠不如預期。 （美聯社）

今年美國經濟已重整旗鼓，第1季的成長甚至有望超過最樂觀預期。根據聯準會（Fed）轄下區域聯邦準備銀行的經濟預測工具，美國第1季國內生產毛額（GDP）可能成長10%。然而，美國就業市場依然疲弱，上月民間雇主新僱人手遠不如預期。

ADP於3日發布的報告顯示，美國2月民間就業人數僅增加11.7萬人，遠低於市場預期的增加22.5萬人，也不如1月經上修後的19.5萬人。

亞特蘭大聯準銀行最新的預測則暗示，今年頭三個月美國經濟將成長10％。 該行這項名為「GDPNow」的工具，追蹤即時資料以推估GDP變化，通常在季初波動較大，之後會變得較準確。

近日公布的其他數據也顯示，美國製造業正處於2018年8月以來的最高成長水準，1月個人所得大增10％，家庭財富增加近2兆美元，而支出僅增2.4％。這些數字加上近4兆美元的龐大儲蓄，顯示經濟成長的力道強勁，且將持續到今年底。

Yardeni研究公司的雅達尼在研究報告說，實質GDP的V型復甦將維持至上半年，可能還會持續至今年底。他更看好美國實質GDP到本季就會完全復甦，先前經濟學家普遍認為美國經濟最快也要到第2季才可能重回疫情前水準。

美國總統拜登2日宣布，5月底前，美國將有足夠的新冠疫苗為所有成人進行接種，比他先前預計7月底才能達成的目標提早了兩個月，但他也敦促民眾保持警覺，繼續戴口罩。

拜登說，疫苗能加快生產，部分原因是Merck & Co.藥廠在白宮的安排下，與嬌生達成罕見協議，將協助生產新獲准上市的單劑量新冠疫苗。

同日，共和黨籍的德州州長艾伯特說，「現在是時候100%開放德州了」，他表示已簽署行政命令，10日起撤消全州各地戴口罩的規定，並允許大部分企業將室內空間控管人數增加至100%（除非有高住院率的郡縣，才能對企業實施部分限制），儘管公衛專家警告這可能讓疫情復熾。但豐田、通用等工廠仍規定續戴。

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