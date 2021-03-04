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軟銀擠下豐田汽車 躍東證最大權值股

編譯洪啟原、陳律安／綜合外電
SoftBank。（美聯社）
SoftBank。（美聯社）

孫正義執掌的軟銀集團（SoftBank，上圖，美聯社）在日本股市的地位持續擴大，甚至已躍居東證股價指數（Topix）第一大權值股，擠下穩坐寶座十多年的豐田汽車。專家表示，這可望釋放東證指數的上漲潛力。

彭博編纂的資料顯示，軟銀上周在東證指數的權重超越豐田汽車，而截至3日收盤，軟銀以3.16%的權重超越豐田的3.09%；之前豐田穩居東證第一大權值股將近13年。

軟銀躍為東證指數最大權值股，更加印證該集團的成功。豐田今年迄今的股價幾乎原地踏步，但軟銀今年來已大漲逾30%，股價更站上歷史新高，主因是股市持續大漲，推升軟銀旗下投資組合企業的股價水漲船高。

在此同時，豐田汽車持續遭受一連串利空衝擊，包括日本地震和美國德州的冰風暴，都拖累工廠停工；儘管豐田發表上季財報時表示未受全球車用晶片荒影響，但投資人仍憂心忡忡，該車廠在蓬勃發展的電動車市場中屈居劣勢也備受關注。

一吉資產管理公司資深主管秋野充成表示，軟銀躍升為東證第一大權值股，對向來被低估值製造業主宰的日本股市而言，不啻為好消息，「如果豐田持續穩居最大權值股，則東證指數上漲空間有限，這是歷史性的轉折點」。

軟銀成為東證最大權值股的另一個原因，則與東證指數的權重計算方式有關。雖然該指數以市值計算權重，但須調整「自由流通加權比率」，也就是剔除大股東持股、庫藏股或企業交叉持股後，可在市場上自由交易的個股。

豐田 指數 股價

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