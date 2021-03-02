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歐製造業PMI 加速擴張

編譯劉忠勇、洪啟原／綜合報導
歐元區2月製造業採購經理人指數（PMI）最終值升至57.9，不僅高於初估，景氣擴張速度更是三年來最快。（路透）
歐元區2月製造業採購經理人指數（PMI）最終值升至57.9，不僅高於初估，景氣擴張速度更是三年來最快。（路透）

世界各地的穩健需求帶動歐洲與亞洲的2月製造業景氣持續擴張，南韓2月出口也連續第四個月成長，印證經濟復甦的趨勢，再加上美國有望通過新一輪紓困方案、各國加快施打新冠病毒疫苗，有望強化經濟成長力道，全球股市1日盤中應聲走揚，國際油價漲約1%。

美股三大指數1日早盤漲1.6%，道瓊工業指數漲逾500點，歐、亞各國股市指數漲逾1％，國際油價衝高，布蘭特5月原油期貨與西德州中級原油4月期貨都一度漲2.3%，兩者漲幅稍後收斂至1%，布蘭特油價報每桶65.07美元，西德州油價為每桶62.11美元。

根據IHS Markit，歐元區2月製造業採購經理人指數（PMI）最終值升至57.9，不僅高於初估，景氣擴張速度更是三年來最快，且評估經濟健全度的產出次指標升至57.6，遠高於象徵景氣榮枯線的50。

德國上月製造業PMI升至60.7，為2018年1月來最高，法國製造業景氣也加速擴張。IHS Markit首席商業經濟學家威廉森指出，製造業今年來似乎日益成為歐元區經濟的亮點，幫助緩和了消費產業疲軟態勢對經濟的拖累。不過，防疫封鎖措施與需求增加，導致出貨時間拉長，也推升原料與零組件的成本。

在亞洲，日本2月製造業PMI最終值升至51.4，為2018年12月以來最高，南韓2月出口也因半導體等產品的暢旺需求，而成長9.5%，連續四個月成長，印度、印尼、菲律賓及越南維持擴張，顯示仰賴出口的亞洲經濟體正受惠於全球貿易的蓬勃發展。

不過，中國財新2月製造業PMI降至50.9，為九個月來最低，景氣擴張步伐放緩，成為隱憂，也凸顯亞洲各國想延續復甦所面臨的挑戰。

馬來西亞上月製造業PMI降至47.7，泰國下滑至47.2，反映景氣進一步萎縮。緬甸2月製造業PMI則受到軍方政變的影響，降到27.7的歷史谷底。

展望未來，在需求的支撐下，亞洲製造業景氣有望持續增強，企業對於錢景的高度其帶也顯示製造業將繼續復甦，但公債殖利率攀升可能迫使一些亞洲央行進一步寬鬆貨幣政策。

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