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歐電動車市場去年銷量暴增137% 成全球最大

編譯陳律安／綜合報導

歐洲已超越中國，成為全球最大電動車市場，因各國政府祭出購車補助，且各家車廠也推出數十款電動車和油電混合車，促使歐洲民眾大買電動車。但分析師警告，若政府不再提供補貼，電動車銷售可能崩跌。

華爾街日報報導，根據ev-volumes.com資料，歐洲去年插電式電動車銷量暴增137%至140萬輛，超越中國的130萬輛和美國的32.8萬輛；去年歐洲電動車銷售在全球市場的占比成長近一倍，達到43%，中國的占比從59%降至41%，美國僅10%。

不過，歐洲電動車銷量激增，主因是政府在疫情肆虐期間提供購車獎勵，分析師警告，一旦獎勵取消，銷售動能可能轉弱。大多數歐洲政府的電動車補助都有限制，且預定今年底到期。

伯恩斯坦研究汽車分析師艾林豪斯說，電動車市對政府祭出的獎勵和車商折扣非常敏感，「一旦剔除了補助因素，電動車銷售至少在一到兩季內會崩跌三至四成」。若政府未補貼，電動車仍然比同等級的燃油車款貴上不少。

分析師說，這種情況可能要到2030年左右才會改變。

歐洲促進電動車發展，一開始更倚賴「棒子」；歐盟已逐步加強管制廢氣排放，迫使汽車產業推出更多電動車或油電車，否則將面臨鉅額罰款。

當新冠肺炎疫情來襲，歐洲政府為緩和經濟衝擊，開始針對對抗氣候變遷的前線產業提供補助。而多數的補助金流向電動車購車獎勵，導致需求激增。這也改變了汽車業者的看法，因此去年開始大舉推出電動車，福斯汽車已發表ID.3、ID.4等電動車款；寶馬、賓士、奧迪等豪華車廠也已推出高檔電動車。

去年歐洲共發表約65款電動車，比中國多一倍，今年歐洲更可望推出99款電動車；相較下，北美去年僅發表15款電動車，今年預計為64款。

不過車廠仍擔憂，政府的補貼只會帶來短期效應，若不進行廣泛的結構改革，電動車市將難以健全發展。

車廠認為，政府應該更聚焦於推動充電站等基礎建設，支持興建電池工廠，並課徵碳稅。

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