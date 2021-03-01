OPEC+將開會醞釀增產

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）本周將召開部長級會議，決定4月以後的產量目標。各大原油貿易商及華爾街金融機構都預期，OPEC+將會增加供給量，但OPEC+擴增的供應量能否滿足需求，仍不確定，將牽動國際油價 本周走勢。

全球原油供給過剩的情況正快速消褪。摩根史坦利的數據顯示，庫存量正以20年來最快的速度下降，國際油價已回升到新冠肺炎疫情 之前的水準，而美國產量也因冰風暴衝擊而劇減。

OPEC+本周將決定4月起是否將日產量提高50萬桶，而沙烏地阿拉伯也將確認自行減產100萬桶的做法，是否將如期於3月底結束。專家指出，如果OPEC+決定每日增產150萬桶，油市有能力充分吸納。

目前OPEC+共擁有日產700萬桶原油的閒置產能。俄羅斯能源部長諾瓦克暗示，俄國再度要求增產，強調「市場已恢復平衡」。但沙國能源部長阿布都阿濟茲認為，肺炎疫情仍威脅原油需求。

原油期貨市場情勢也證明供給嚴重吃緊。Vitol集團指出，布蘭特原油期貨6個月的逆價差高達每桶3.22美元 ，顯示短期供給不足量約每日200萬-300萬桶。

各大機構已調高油價預估目標。高盛預料第3季布蘭特油價將衝到每桶75美元，Trafigura集團也「非常看漲」未來幾個月的油價。