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通膨疑雲 Fed官員說安啦

編譯劉忠勇、任中原／綜合報導
美國10年期公債殖利率跨越1.5%的重要關卡，一度觸及1.614%的一年新高，使股市警鈴大響，全球金融市場隨之動盪，美股三大指數全面下挫，隔日亞洲和歐洲股市一片慘綠。（ 美聯社）
美國10年期公債殖利率跨越1.5%的重要關卡，一度觸及1.614%的一年新高，使股市警鈴大響，全球金融市場隨之動盪，美股三大指數全面下挫，隔日亞洲和歐洲股市一片慘綠。（ 美聯社）

美債殖利率不斷上揚，加劇市場動盪。美國聯準會（Fed）多位官員出面喊話，表示此現象反映的是市場對經濟展望的樂觀情緒，並強調Fed並沒有因此過早收緊政策的計畫。

亞洲也如臨大敵，澳洲央行意外宣布計畫外的債券購買操作，南韓央行也宣布計劃年中前將買進多達62億美元債券。

聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德25日在線上演講後對記者表示，「我認為到目前為止，殖利率的上升可能是一個好兆頭，因為確實反映出美國經濟成長前景和通膨預期好轉，讓通膨預期更接近委員會的通膨目標。」

堪薩斯聯準銀行總裁喬治在演講中稱，「大部分通膨攀升可能反映出各界對復甦態勢愈來愈樂觀，並可視為經濟成長預期升溫的好預兆。」亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克告訴記者，他並不預期聯準會會對殖利率上升做出回應：「長債殖利率的確出現波動，但目前我並不擔心這一點。」

幾位決策者也表示，現在就開始討論縮減大規模債券購買計畫尚為時過早。博拉德指出，鮑爾將在適當時候才會啟動這方面的討論。

澳洲10年期公債殖利率26日一度跳升20個基點至1.93％；3年期債券殖利率觸及0.15％，站上去年10月以來最高水準，也遠高於澳洲央行0.1％的目標。澳洲央行當日罕見緊急宣布將斥資30億澳幣（24億美元）進場購債，顯示捍衛殖利率曲線目標的立場堅定。

南韓央行26日宣布，計劃年中前買進多達62億美元債券。日本的10年期公債殖利率一度升至0.18%，離央行目標區間也不遠，日銀總裁黑田東彥26日表示，不打算把殖利率目標從零左右調高，在疫情期間維持利率在穩定低點很重要。

美國金融市場可能因通膨突然高於預期而備受驚嚇，但這並不意味通膨很快就會盤旋升高到失控狀態，從而削弱美國在疫情過後的經濟復甦力道。

的確有多種力量正推升物價。拜登政府推出的龐大刺激經濟計畫。聯準會（Fed）將提供充裕資金使通膨率達到2%的長期目標，加上疫情逐漸減退將引發報復性需求，都可能擢升通膨。

但紐約聯邦準備銀行前總裁杜雷（Bill Dudley）指出，各界對此無須過度反應，仍有許多原因至少不會使通膨很快就嚴重到失控程度。第一，美國經濟距全能運轉還遠得很，在此之前通膨都不會成為大問題。美國離充分就業還需要很長時間才能補足此一缺口。

第二，通膨是一種緩慢變動過程。經濟必須繁榮相當長時間後，才會大幅推升通膨。

第三，當民眾對低通膨習以為常後，通膨預期也相對偏低；要改變民眾的通膨預期及消費行為，需要很長時間。勞工與企業必須看到通膨居高不下一段時間後，才會開始期待工資上升及提高售價，從而形成自我實現式的通膨上升旋渦。

第四，Fed擁有抑制通膨的工具。即使通膨率遠超過2%一段時間，各國央行只需提高利率即可。

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