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債市騷動 鮑爾面臨考驗

編譯季晶晶／綜合報導

幾天前，股市多頭還說不擔心債券利率攀升，因為利率仍低，只要是有序走高，股市就沒事。但債市25日引發的騷動，可能終結這樣的說法。

美國10年期公債殖利率2月累計增加約40個基點，升幅比高盛策略師日前警告、可能造成股市下跌的36個基點還要大。

儘管美聯準會（Fed）主席鮑爾花了兩天時間告訴國會議員，目前經濟情勢還不到考慮收緊貨幣政策的時候，但金融市場突然意識到經濟可能快速復甦、甚至過熱。問題在Fed去年推出的新政策框架，表明央行不會在復甦初期升息，且會故意讓通膨率超過2%的目標也許持續數年之久。

顯然部分公債投資人並不信任這個框架。短期利率顯示，Fed大約兩年後就會升息。中長期債券殖利率飆升說明，可能很快會有通貨再膨脹，促使Fed縮減刺激。

美國前財長桑默斯和IMF前首席經濟學家布蘭查德等專家學者近來紛紛警告，美國總統拜登計劃下月簽署的1.9兆美元刺激法案，可能導致經濟過熱。

在殖利率邁向2016年11月以來最大單月漲幅之際，借貸成本上升的威脅重挫美股。觀察家表示，若走勢持續，Fed可能被迫做出回應，例如債券購買改為更長的期限。

華盛頓研究業者LH Meyer公司經濟學家德瑞克‧唐（音譯）說：「鮑爾義不容辭須展現出決心。這需要很大勇氣，我不知道他在壓力下會怎麼做。這是該框架（去年8月採用以來）面臨的首項考驗。」

鮑爾本周在國會表示，債券殖利率上升標誌市場信心。但殖利率曲線表達的是，投資人對經濟復甦有信心，或人們擔心經濟可能過熱，迫使決策者比計畫提早扭轉政策，僅一線之差。衍生品交易員已將Fed首次升息時間預測，由2024年初提前至2023年初。

利率 債券 美國

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